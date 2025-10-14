Vários enfermeiros especialistas da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste protestaram, esta terça-feira, junto ao hospital de Bragança por transições na carreira e também por remuneração adequada à categoria.

Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses adiantou, à Lusa, na ULS do Nordeste há “cerca de 40 enfermeiros que são detentores do título de enfermeiros especialista, atribuído pela ordem, mas que não foi considerado para efeito de transição”.

“Estes enfermeiros pagaram a sua formação para prestar melhores cuidados, cuidados especializados, que neste momento prestam, e não são remunerados por tal, sendo prejudicados monetariamente e também em termos de progressão da carreira”, apontou a dirigente do sindicato, Elisabete Barreira.

Estes enfermeiros, segundo disse, estão a exercer a sua especialidade, mesmo sem reconhecimento da ULS do Nordeste.

“Temos uma enfermeira, com a especialidade em pediatria, que eles eventualmente não reconhecem, mas ela trabalha no bloco operatório e faz cirurgias de pediatria”, criticou.

Esta reivindicação já vem a ser feita desde 2019 e Elisabete Barreira disse que, apesar de várias reuniões com a administração, “nada mudou” e considera que “há uma má vontade política de resolver esta questão”.

“O sindicato tem conhecimento que outras ULS resolveram o problema internamente e ultrapassaram esta dificuldade”, salientou.

A Lusa contactou a Unidade Local de Saúde do Nordeste que até ao momento não prestou qualquer esclarecimento.