Vários enfermeiros especialistas da Unidade Local de Saúde (ULS) do Nordeste protestaram, esta terça-feira, junto ao hospital de Bragança por transições na carreira e também por remuneração adequada à categoria.

Segundo o Sindicato dos Enfermeiros Portugueses adiantou, à Lusa, na ULS do Nordeste“cerca de 40 enfermeiros que são detentores do título de enfermeiros especialista, atribuído pela ordem, mas que não foi considerado para efeito de transição”.

“Estes enfermeiros pagaram a sua formação para prestar melhores cuidados, cuidados especializados, que neste momento prestam, e não são remunerados por tal, sendo prejudicados monetariamente e também em termos de progressão da carreira”, apontou a dirigente do sindicato, Elisabete Barreira.

Estes enfermeiros, segundo disse, estão a exercer a sua especialidade, mesmo sem reconhecimento da ULS do Nordeste.

“Temos uma enfermeira, com a especialidade em pediatria, que eles eventualmente não reconhecem, mas ela trabalha no bloco operatório e faz cirurgias de pediatria”, criticou.

Esta reivindicação já vem a ser feita desde 2019 e Elisabete Barreira disse que, apesar de várias reuniões com a administração, “nada mudou” e considera que “há uma má vontade política de resolver esta questão”.

“O sindicato tem conhecimento que outras ULS resolveram o problema internamente e ultrapassaram esta dificuldade”, salientou.

A Lusa contactou a Unidade Local de Saúde do Nordeste que até ao momento não prestou qualquer esclarecimento.