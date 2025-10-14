Um homem, de 28 anos, foi detido por suspeitas da prática de vários crimes de abuso sexual de crianças, visando a filha menor da sua atual companheira, em Arganil, distrito de Coimbra, indicou esta terça-feira a Polícia Judiciária (PJ).

“Os alegados abusos, que constituem atos sexuais de relevo, ter-se-ão iniciado no início do corrente ano em Arganil (distrito de Coimbra), em contexto de coabitação e prolongaram-se até ao passado mês de setembro, tendo a vítima, à data do início dos factos, 11 anos de idade”, explica esta força de investigação criminal, em comunicado.

Segundo a PJ, “a investigação teve origem na denúncia de uma familiar junto da PSP, que de imediato ativou” a Polícia Judiciária.

“Esta familiar teve conhecimento [de] que a menor estava a ser vítima de abusos sexuais por parte do suspeito, em contexto de passeio familiar, quando todos se encontravam em visita e alojados na cidade de Braga”, adianta a PJ.

Esta força de investigação criminal acrescenta que “perante sólida prova recolhida, a necessidade de proteção da vítima e a forte possibilidade do suspeito se ausentar do país”, avançou para a detenção do suspeito, no domingo, fora de flagrante delito.

O detido, cidadão estrangeiro, está a ser presente junto do Tribunal Judicial de Coimbra, para aplicação de medidas de coação.