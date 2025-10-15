O Coliseu do Porto inicia na segunda-feira um projeto social e cultural, denominado Alquimia, destinado à população com mais de 65 anos que habita ou frequenta o centro histórico da cidade e em risco de isolamento, foi esta quarta-feira anunciado.

Da responsabilidade do Serviço Educativo do coliseu, o projeto terá a duração de 10 meses, é gratuito e inclui oficinas artísticas, visitas culturais, espaços de partilha e um coro comunitário, este aberto a pessoas de todas as idades, lê-se na informação enviada à Lusa.

As oficinas e o coro comunitário funcionarão nas instalações do coliseu, acrescentou fonte daquele equipamento cultural.

No total, os promotores contam reunir 300 participantes nas atividades trimestrais que abrangem oficinas de música, teatro, dança/movimento, desenho/pintura, escrita criativa, podcast filosófico, fotografia e vídeo, continua o comunicado.

Coordenado por uma equipa de artistas e educadores, o objetivo é combater o isolamento crescente no centro histórico, desenvolver o sentimento de comunidade, promover o acesso à cultura e às artes, e partilhar conhecimentos, valorizando os ensinamentos que os participantes também trarão para o projeto, assinala a nota de imprensa.

O projeto terminará em julho de 2026 com um festival que promete levar o Alquimia à cidade, lê-se ainda.

A participação é gratuita e as inscrições encontram-se abertas online, no site dedicado ao projeto.

Fonte do coliseu referiu à Lusa estarem no terreno a tentar sensibilizar as pessoas para o projeto, com visitas a universidades sénior e centros sociais, sendo que a maior dificuldade é encontrar pessoas com esta idade a viver no centro histórico.

Outra componente importante do projeto, assinalou a fonte, é a medição de impacto na saúde mental dos participantes por parte de uma equipa independente, de modo a avaliar como a cultura pode combater o isolamento e promover o bem-estar.

O Alquimia é cofinanciado pelo Programa Regional NORTE 2030, com o apoio de Banco BPI e da Fundação “la Caixa”, Fundação António Oliveira e a União de Freguesias do Centro Histórico do Porto.