Um homem, de 69 anos, foi detido esta quarta-feira pela PSP em Portalegre por suspeitas do crime de contrafação de roupa desportiva, tendo sido apreendidos 18 artigos, revelou aquela força de segurança.

O Comando Distrital de Portalegre da PSP, em nota publicada na sua página de Facebook, indicou que o suspeito foi detido na manhã desta quarta-feira, por polícias da Esquadra de Intervenção e Fiscalização Policial, “no âmbito do combate a ilícitos criminais previstos no Código de Propriedade Industrial, nomeadamente contrafação, imitação e uso ilegal de marca”.

Segundo a polícia, o suspeito “estaria a tentar comercializar os produtos” numa artéria da cidade, tendo sido “intercetado em flagrante delito”. Os artigos apreendidos incluem “roupa desportiva, de marcas internacionais amplamente conhecidas”, adiantou a PSP.

O suspeito foi notificado para comparecer na quinta-feira no Tribunal de Portalegre.