Três pessoas foram baleadas na noite desta quarta-feira, em menos de quatro horas, na zona da Amadora. Cerca das 23h10, um homem de idade desconhecida foi baleado na zona do peito na Estrada Militar, tendo sido transportado para o Hospital Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) em estado grave.

Cerca das 23h50, ou seja, 40 minutos depois deu entrada na mesma unidade hospitalar outro homem, de 23 anos, que apresentava ferimentos nas pernas e braço direito, “provocados por arma de fogo”. Contudo, ainda não foi apurado se os dois casos estão relacionados entre si, indicou a PSP ao Observador. Ambas as ocorrências, tratadas como tentativas de homicídio, foram comunicadas ao Ministério Público e à Polícia Judiciária.

Mais tarde, cerca das 2h45, um homem de 24 anos foi baleado na Rua Luís de Camões, Cova da Moura. Chegados ao local, os agentes da PSP depararam-se com vários invólucros de bala caídos no chão. A vítima, atingida na barriga, foi transportada para o hospital de Santa Maria, em Lisboa. Este caso também está a ser tratado como tentativa de homicídio e foi igualmente comunicado à PJ e ao Ministério Público. Os suspeitos ainda não foram localizados.

Estas ocorrências dão-se no mesmo dia em que um homem irlandês foi encontrado morto no antigo Casal Ventoso, em Lisboa, e um turista norte-americano foi morto em Cascais.