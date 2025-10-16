A Polícia Judiciária (PJ) deteve em Aveiro um homem, de 38 anos, que era procurado pelas autoridades brasileiras por crimes de abuso sexual de crianças, informou esta quinta-feira aquele órgão de polícia criminal.

Em comunicado, a PJ esclareceu que o suspeito, um cidadão estrangeiro, está indiciado da prática de pelo menos três crimes de abuso sexual de crianças.

Segundo a Judiciária, os factos ocorreram entre fevereiro e agosto de 2019, numa cidade do Estado de Minas Gerais.

“O detido mantinha uma relação estável com a mãe da vítima, vivendo na mesma casa, aproveitando a altura em que a companheira se ausentava para o trabalho para abusar da criança, à data do início dos factos com 7 anos, praticando, de forma consciente, atos sexuais de relevo”, refere a mesma nota.

A PJ refere ainda que o alegado abusador poderá vir a ser condenado numa pena de 15 anos de prisão.

O detido irá ser presente ao Tribunal da Relação do Porto para decisão e aplicação de medida de coação.