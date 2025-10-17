A Câmara de Arcos de Valdevez consignou por cerca de 480 mil euros a requalificação de um edifício para residência de estudantes no projeto de investigação internacional Branda Científica, foi divulgado esta sexta-feira.

Em comunicado, aquela autarquia do distrito de Viana do Castelo explica que a residência “vai ter camaratas para 24 estudantes, bem como de espaços comuns de convívio, sala e cozinha, permitindo acolher estudantes e investigadores em condições adequadas de alojamento e vivência coletiva.”

A Branda Científica de S. Bento do Cando tem como objetivo a “criação de uma Estação Científica Internacional orientada para o estudo da biodiversidade, do restauro de ecossistemas, das alterações climáticas e da gestão sustentável dos recursos naturais, económicos e socioculturais”, lembra o município.

O projeto é promovido pela Câmara, em parceria com a Associação Biopólis e a Universidade do Porto, sendo financiado pelo Fundo Ambiental, com uma comparticipação do Orçamento do Estado de 500 mil euros, acrescenta a autarquia.

A concretização da Estação Científica Internacional prevê a recuperação de oito edifícios da Branda de São Bento de Cando, na freguesia da Gavieira.

Haverá espaço para alojamento de estudantes, professores e investigadores, para laboratórios, auditório, residência artística e “outros espaços de apoio à investigação, à divulgação científica e à promoção da ligação entre ciência, natureza e comunidade”.

O Biopolis é coordenado por um consórcio que junta o Centro de Investigação em Biodiversidade e Recursos Genéticos (CIBIO) da Universidade do Porto, a Universidade de Montpellier, em França, e a Porto Business School.

Prevê-se que o projeto desenvolva ações não só para o Parque Nacional da Peneda-Gerês (PNPG), mas também para a Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés, assim declarada, em 2009, pela UNESCO.

A Reserva da Biosfera Transfronteiriça Gerês-Xurés está localizada na Galiza e no Alto Minho, unindo, do lado português, o PNPG ao Parque Natural Baixa Limia — Serra do Xurés, no lado galego.