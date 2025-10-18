O vencedor do Nobel da Literatura deste ano, o escritor húngaro László Krasznahorkai, cancelou a sua participação no Fólio – Festival Literário Internacional de Óbidos por “questões de saúde”.

“Por questões de saúde que exigem atenção imediata, László Krasznahorkai, vencedor do Prémio Nobel de Literatura 2025, não poderá estar presente nos eventos e compromissos com a comunicação social nos quais tanto desejava participar”, indica numa mensagem a editora Cavalo de Ferro. Entretanto a organização do Fólio emitiu um comunicado desejando ao autor uma rápida recuperação.

László Krasznahorkai era aguardado em Óbidos onde iria estar num debate, cujo tema é a morte, com Lionel Shriver, Rui Cardoso Martins e moderação de Isabel Lucas. Já tinha cancelado, segundo o Público, um discurso na feira do livro de Frankfurt.

O escritor húngaro venceu o Prémio Nobel da Literatura deste ano. O Tango de Satanás (1985), a obra de estreia de László Krasznahorkai, foi publicado em Portugal pela Antígona em 2018. O romance Herscht 07769, originalmente publicado 2021, chegou agora às livrarias portugueses pela mão da editora Cavalo de Ferro.