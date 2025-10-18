Sábado foi mais um dia de clássico neste arranque de época no basquetebol. O Dragão Arena vestiu-se de gala para receber FC Porto e Sporting, duas equipas candidatas ao título, mas que, neste início de Campeonato Nacional, já perderam o comboio da frente ao cabo de apenas duas jornadas, e que procuravam consistência. No lado azul e branco, o desaire apareceu na última jornada, em casa da Oliveirense (104-93). Ainda assim, a formação de Fernando Sá respondeu durante a semana, com a vitória frente ao Antuérpia Giants na Europe Cup (casa, 80-79). Já os leões também tombaram no último fim de semana, frente ao rival Benfica e por números expressivos (casa, 66-103). Na mesma competição europeia, os leões bateram o Dinamo Sassari (casa, 80-77).

“A equipa sente-se bem e eu também. Estamos entusiasmados com o próximo desafio e estamos prontos para ir lá para dentro e executar o plano. O Sporting é sempre um adversário difícil, sabemos que o treinador deles é bom e que os jogadores que contrataram também são bons. Estamos prontos para uma batalha, mas precisamos dos nossos adeptos e de todo o apoio que nos possam dar. Lances livres? É apenas muito treino. Passo muito tempo no pavilhão e treino muitos lances livres sozinho. É uma posição na qual já estive anteriormente, por isso só tenho de estar calmo e puxar pela memória muscular. Temos de nos manter tranquilos e unidos enquanto equipa. Executar o plano é a chave. Vai ser uma série de jogos importante para nós. É uma oportunidade para encontrarmos a nossa identidade e descobrirmos quem vamos ser esta época. Estamos à altura do desafio”, assumiu o base Wes Washpun.

“Vir para o Sporting, poder jogar contra os grandes rivais e mostrar aquilo que valemos é muito importante para nós. É importante chegarmos ao Porto e termos a capacidade de ganhar, por isso estamos ansiosos para o poder fazer. Vamos procurar jogar com dinâmica e velocidade e jogar juntos enquanto equipa. Temos trabalhado duro desde o início da época, vamos estar preparados e prontos para o jogo de amanhã [sábado]. No jogo em nossa casa frente ao Benfica faltou-nos alguma energia, mas foi bom para aprendermos com os nossos erros. Agora vamos defrontar o FC Porto, outra equipa muito boa. Esperamos ter aprendido com esses erros e dar o máximo nesta partida. Temos de mostrar quem é a melhor equipa da Liga e é o que vamos fazer amanhã. Costuma dizer-se que o basquetebol é um jogo de fases”, perspetivou o extremo Maleeck Harden-Hayes.

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Com muitos reforços nos cinco iniciais, o FC Porto entrou em campo com Javian Davis, Jhonatan Dunn, Jalen Riley, Wesley Washpun e Marko Filipovity, ao passo que o Sporting começou com Brandon Johns, Maleeck Harden-Hayes, Claude Robinson, Malik Morgan, Stephan Swenson. Os leões entraram mais focados no jogo exterior e, aos três minutos de jogo, já vencia por 1-12, o que levou Fernando Sá a parar o jogo pela primeira vez. Com as entradas vindas do banco, os dragões começaram a responder e reduziram a desvantagem paulatinamente, que chegou a estar em 15 pontos (1-15) e acabou por se fixar nos sete pontos ao cabo dos primeiros dez minutos (17-24). Depois de dois minutos e meio sem pontos e de Miguel Queiroz se ter voltado a lesionar no ombro, os lisboetas voltaram a disparar no marcador e, a dois minutos do intervalo, venciam por 21-35. Depois de nova pausa técnica, a equipa de Sá continuou sem se encontrar sem o cérebro do seu jogo e saiu para o intervalo com apenas sete pontos feitos no segundo quarto — e 24 em toda a primeira parte. Por outro lado, o Sporting vencia confortavelmente (24-42).

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Na segunda parte os papéis inverteram-se e a equipa da casa diminui a diferença nos primeiros minutos e, a meio do terceiro quarto, estava a apenas oito pontos (41-49). Contudo, os lisboetas dilataram a vantagem para os 15 pontos rapidamente e voltaram a estar confortáveis no clássico (44-59). À entrada para os últimos dez minutos, o jogo parecia resolvido (46-61) e caminhou nesse sentido, com os leões a chegarem aos 70 pontos a 3.11 minutos do fim (54-70). No último minuto, o FC Porto ainda reduziu a desvantagem para os seis pontos, mas o desnível acabou por se manter até ao soar da buzina (76-82).

O melhor em campo foi Jalen Riley, com 26 pontos, quatro ressaltos e duas assistências, com Javian Davis (18 pontos e 12 ressaltos) e Robby Robinson (16 pontos e 11 ressaltos) a chegarem ao duplo-duplo. Desta forma, o Sporting colocou fim a uma série de oito derrotas seguidas frente ao rival, que não vencia desde fevereiro de 2024. Para além disso, há dois anos e meio que os leões não venciam no Dragão Arena — desde maio de 2023. No Campeonato, o Sporting é líder, à condição, com cinco pontos, ao passo que o FC Porto é sexto, com quatro.