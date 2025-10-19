Uma semana depois de ter sido vista pela última vez e dois dias depois de a família de Iara Nascimento, irmã de Cláudio Ramos, ter alertado a GNR, a mulher de 47 anos foi localizada num hospital em Madrid, Espanha, às 15h30 deste domingo.

Iara terá desaparecido no passado domingo, 12 de outubro, quando saiu de casa de carro sem levar o telemóvel. O caso ganhou maior mediatismo quando este domingo o apresentador da TVI publicou uma imagem da irmã com um texto a pedir apoio a todas as pessoas. “A família agradece que qualquer informação que possam ter a comuniquem, por favor, às autoridades competentes”, lia-se na publicação feita esta madrugada.

Na sexta-feira, a GNR de Portalegre foi alertada pela família para o desaparecimento de Iara, confirmou ao Observador fonte militar. Por não terem referência de um local — uma vez que a mulher já estava em paradeiro incerto há alguns dias — as autoridades procuraram localizar o sinal da antena do telemóvel da desaparecida.

No entanto, o telemóvel estava desligado “há vários dias”, pelo que a localização do último sinal de antena (perto da casa de Iara, em Vila Boim, Elvas) não ajudou ao trabalho das autoridades. Após conversa com o companheiro com alguns vizinhos e familiares, os militares não tiveram qualquer informação que levasse a crer que a irmã de Cláudio Ramos pudesse tentar o suicídio, mas fizeram diligências em várias barragens da zona para descartar essa hipótese. Nessas buscas, nunca foi encontrado o Volkswagen Beetle azul escuro que a mulher conduzia.

Enquanto procurava localizar o carro, a GNR alertou a polícia Espanhola através dos Centros de Cooperação Aduaneira. Terá sido por esse meio, revela fonte da Guarda, que conseguiram encontrar a viatura e, posteriormente, Iara, num hospital da capital espanhola, onde ainda estará.