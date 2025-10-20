A Águas do Algarve vai investir 74 milhões de euros para reforçar o abastecimento público de água na região e aumentar a resiliência do sistema face à seca e às alterações climáticas, anunciou esta segunda-feira a empresa.

Em comunicado, a empresa gestora do abastecimento público do Algarve refere que “os projetos estruturantes” incluem medidas para modernizar infraestruturas, melhorar a eficiência e proteger os ecossistemas aquáticos.

De acordo com a empresa, o investimento alinhado com as metas do Programa Operacional Regional 2023, reflete “uma aposta firme” na modernização tecnológica, na eficiência operacional e na resiliência dos sistemas.

A intervenção prevê que a região “continue a dispor de um serviço de excelência”, mesmo num contexto de crescente pressão sobre os recursos hídricos, aponta.

No âmbito do programa de investimentos, foram já aprovados os projetos para a remodelação da Estação de Tratamento de Águas Residuais (ETAR) de Paderne, e do sistema elevatório do Purgatório, no concelho de Albufeira, no valor de 6,2 milhões de euros.

Para o reforço do abastecimento de água a Loulé foi igualmente aprovado um projeto com um valor global de 21,8 milhões de euros, que, segundo a empresa, vai garantir água potável em zonas rurais deste concelho, bem como o sistema inteligente integrado para a eficiência operacional do abastecimento de água em alta do Algarve, no valor de 4,5 milhões de euros.

Em fase de análise, está o projeto para a reabilitação de captações subterrâneas (7,7 milhões de euros), medida prevista na Resolução do Conselho de Ministros n.º 26-A/2024 para reforçar reservas estratégicas em períodos de seca.

A empresa prepara também quatro novas candidaturas, num investimento adicional de 34 milhões de euros, para o reforço da interligação barlavento/sotavento, da modernização do sistema multimunicipal, de novas ETAR e de soluções de secagem solar de lamas.

“Num território marcado pela “vulnerabilidade hídrica”, cada gota conta e cada investimento “é essencial para garantir água para todos”, conclui a empresa.