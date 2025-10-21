Poucos meses após anunciar planos de dividir em duas empresas, a gigante de entretenimento Warner Bros. Discovery sinalizou esta terça-feira que poderá estar aberta à venda dos seus negócios e iniciou uma análise de “alternativas estratégicas”.

Em comunicado, a empresa afirma ter iniciado uma revisão de “alternativas estratégicas” à luz do “interesse não solicitado” que recebeu de diversas partes, tanto da empresa como um todo quanto da Warner Bros. especificamente.

A Warner Bros. Discovery não especificou a origem deste interesse e um porta-voz disse que a empresa não poderia partilhar informações adicionais quando contactada pela Associated Press (AP). Contudo, esta revisão acontece depois do aumento de relatórios sobre uma potencial guerra de ofertas.

Citando fontes anónimas familiarizadas com o assunto, o The Wall Street Journal noticiou recentemente que a Skydance, que detém a Paramount, abordou a Warner sobre uma potencial oferta maioritária em dinheiro, amplamente apoiada pela família Ellison [de Larry Ellison, cofundador e antigo CEO da Oracle], no final de setembro, mas o presidente executivo (CEO) da Warner, David Zaslav, rejeitou. A CNBC também noticiou que a Netflix e a Comcast estão entre as partes interessadas, citando fontes não identificadas.

A AP entrou em contacto com a Paramount, a Netflix e a Comcast para obter declarações.

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Em junho, a Warner Bros. Discovery delineou planos para que a HBO, a HBO Max, bem como a Warner Bros. Television, a Warner Bros. Motion Picture Group e a DC Studios se tornassem parte de uma nova empresa de streaming e de estúdios — enquanto as suas redes como CNN, Discovery e TNT Sports e produtos digitais como o serviço de streaming Discovery+ e o Bleacher Report formariam uma parte separada no cabo.

A Warner esperava que a cisão fosse concluída em meados de 2026 e disse esta terça-feira que esse plano ainda estava entre as opções que está a considerar.

As ações da Warner Bros. Discovery, com sede em Nova Iorque, subiram 9% esta terça-feira no início da sessão.