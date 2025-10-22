A Universidade do Algarve informou esta quarta-feira que foram admitidas e validadas três candidaturas ao cargo de reitor, na eleição marcada para 12 de novembro, de Nuno Gonçalo Bicho, Maria Alexandra Teodósio e Luís Pedro Ribeiro.

Em comunicado, a academia indicou que as candidaturas vão avançar para a fase seguinte do processo eleitoral, após ter terminado o prazo para a interposição de recurso, durante o qual “não foi apresentada qualquer exposição” que impedisse o processo para a eleição do cargo de reitor.

O processo decorreu “após a verificação do cumprimento das condições de elegibilidade e dos requisitos previstos nos artigos 4.º e 7.º do Regulamento da Eleição do Reitor”, lê-se na nota.

A audição pública dos candidatos está marcada para o dia 11 de novembro, no Grande Auditório do Campus de Gambelas, em Faro, estando agendada a eleição para o dia seguinte.

A comissão eleitoral deliberou que a audição pública dos candidatos será feita pela ordem de entrada das respetivas candidaturas: Nuno Gonçalo Bicho, Maria Alexandra Teodósio e Luís Pedro Ribeiro.

O processo eleitoral decorre nos termos definidos pelo regulamento interno da universidade, com vista à escolha do próximo responsável máximo pela instituição de ensino superior algarvia.