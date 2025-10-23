A Polícia de Segurança Pública (PSP) apreendeu esta quarta-feira, 22 na freguesia de Odivelas, em Lisboa, mais de 114 quilos de droga e deteve duas pessoas, informou esta quinta-feira a força de segurança.

Em comunicado, o Comando Metropolitano de Lisboa da PSP adiantou que no âmbito de uma operação policial foram detidos em flagrante delito um homem de 32 anos e uma mulher de 25 anos, por suspeita de crimes de tráfico de droga. na zona metropolitana de Lisboa.

No âmbito da detenção, resultante de ações de vigilâncias aos suspeitos “ao longo das últimas semanas”, a PSP realizou buscas domiciliárias, tendo apreendido 112 quilos distribuídos em seis fardos, equivalente a 224 mil doses de canábis/haxixe, mil doses de cocaína, 30 de heroína e 71 mil euros. Na nota à imprensa, a PSP descreve esta operação como “mais um rude golpe no tráfico de estupefaciente”.

Os suspeitos foram presentes a primeiro interrogatório, tendo sido aplicada a medida de coação de prisão preventiva ao homem, e a manutenção do termo de identidade e residência à mulher.