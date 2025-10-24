Foi detido o oitavo suspeito de envolvimento no ataque a cinco adeptos do FC Porto, a 10 de junho, no Lumiar, em Lisboa, após um jogo de hóquei, informou a Polícia Judiciária esta sexta-feira em comunicado.

Os crimes em causa incluem, de acordo com as autoridades, homicídio qualificado na forma tentada, ofensas à integridade física qualificadas, incêndio, roubo, detenção e uso de armas proibidas e, ainda, uso de artefactos pirotécnicos.

A detenção, no âmbito da “Operação Tiffo”, foi realizada pela Diretoria de Lisboa e Vale do Tejo e a PJ adianta que o homem, de 24 anos, estava em fuga desde a data dos crimes e é apontado como integrante de um grupo composto por cerca de dez indivíduos com idades entre os 20 e os 30 anos. O grupo terá planeado uma emboscada a adeptos da claque rival, após o final da partida de hóquei.

Durante o ataque, o grupo abordou um carro que estava parado num semáforo e onde seguiam cinco adeptos. Desencadearam-se “ações violentas” que incluíram “quebra dos vidros do carro e lançamento de artefactos pirotécnicos para o seu interior”. O carro acabou por se incendiar, provocando queimaduras a algumas das vítimas, que necessitaram de assistência hospitalar.

A investigação, conduzida pela PJ em colaboração com a PSP e sob a tutela do Departamento de Investigação e Ação Penal (DIAP) de Lisboa, já levou à detenção de oito suspeitos. Três foram inicialmente detidos e colocados em prisão preventiva. Posteriormente, a 23 de setembro, mais quatro suspeitos foram identificados e detidos, tendo três deles ficado igualmente em prisão preventiva.

Na nota, a PJ sublinhou que as diligências para identificar e localizar os restantes elementos do grupo continuam.