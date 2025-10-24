O espanhol Rafa Benítez é o novo treinador do Panathinaikos, anunciou esta sexta-feira o segundo clube com mais títulos de campeão grego de futebol, que iniciou a época 2025/26 sob o comando técnico do português Rui Vitória.

“O Panathinaikos inicia a colaboração com um dos treinadores de maior sucesso do futebol mundial e o melhor que já orientou uma equipa grega: Rafa Benítez”, informou o clube de Atenas, que tem 20 títulos de campeão grego, apenas superado pelo Olympiacos, com 48.

O treinador espanhol, de 65 anos, treinou, entre outros, Real Madrid, Liverpool, Chelsea, Nápoles, Inter de Milão e Valência, tendo como zénite da carreira a conquista da Liga dos Campeões ao comando da equipa inglesa, em 2005.

Rafa Benítez sagrou-se campeão espanhol em 2002 e 2004, no Valência, clube pelo qual conquistou a Taça UEFA, também em 2004, reeditando o êxito em 2013, na sucessora Liga Europa, agora ao serviço do Chelsea, ao vencer o Benfica na final, por 2-1.

O técnico espanhol, que ocupa o lugar de substituto de Rui Vitória, encontra o Panathinaikos num modesto sétimo lugar do campeonato helénico, a oito pontos de distância do líder PAOK.

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