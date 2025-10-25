Um turista japonês de 69 anos morreu na noite de sexta-feira em Roma depois de cair da muralha exterior do Panteão, de uma altura de sete metros, segundo a agência italiana Ansa. O homem, que estaria sentado no muro, caiu para o fosso que circunda o monumento.

Os socorristas tiveram de arrombar um portão na Via della Palombella para conseguir chegar ao local, mas a vítima foi declarada morta no local.

A polícia de Roma abriu uma investigação. Mas, de acordo com relatos da imprensa italiana, o turista visitava a cidade com a filha, que contou às autoridades que o pai terá sentido um mal-estar repentino, perdendo o equilíbrio e caindo.

O muro onde o acidente ocorreu é frequentemente usado por turistas para descansar durante as visitas.

Construído durante o reinado do imperador Adriano, o Panteão é um dos monumentos mais visitados de Itália, conhecido pela sua imponente cúpula e o óculo central. Desde 2023, a entrada passou a ser paga — cinco euros por pessoa— uma medida polémica que, no entanto, não afastou visitantes: só em 2024, mais de quatro milhões de pessoas passaram pelo local.

Este não foi o único acidente mortal envolvendo turistas na capital italiana este ano. Em março, uma mulher espanhola de 55 anos morreu ao cair de um muro junto à Escadaria Espanhola. E, em abril, um escocês de 54 anos morreu num incêndio provocado por uma explosão de gás no apartamento onde estava hospedado.

Roma tem registado um crescimento recorde no turismo desde o fim da pandemia, com 22,2 milhões de visitantes em 2024, o número mais alto de sempre.