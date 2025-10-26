Nas últimas autárquicas apenas em sete municípios houve mais votantes do que nas eleições do Sport Lisboa e Benfica. Numa comparação em números absolutos, a escolha entre os seis candidatos à presidência do clube levou 85.422 sócios ao voto presencial nas secções espalhadas pelo país neste domingo, mais do que as pessoas que votaram em 301 dos 308 municípios, nas eleições locais que se realizaram há duas semanas. Numa comparação relativa, 98% (arredondado de 97,7%) dos municípios portugueses tiveram menos votantes do que o Benfica.

Tendo em conta os dados disponíveis no site da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna, nomeadamente sobre os eleitores que votaram em cada localidade, se o Benfica fosse um município seria o oitavo da lista dos que tiveram maior número de votantes. Só em sete municípios houve mais votantes nas eleições de 12 de outubro do que nas eleições do clube deste domingo: Lisboa (mais de 265 mil), Sintra (acima de 162 mil), Vila Nova de Gaia (152 mil), Porto (115 mil), Braga (107 mil), Guimarães (mais de 100 mil) e Cascais (mais de 89 mil). A média simples da participação eleitoral nestes municípios foi quase de 58%.

Segundo os números divulgados pelo clube da Luz, estavam em condições de votar nestas eleições 160.182 sócios, o que significa que a participação eleitoral foi na ordem dos 53%, 85.422 sócios — um valor recorde para um clube desportivo a nível mundial. No caso das autárquicas, a participação total ficou acima, com 59,26% dos eleitores a irem votar, ou seja, mais de 5,5 milhões de eleitores. No caso dos seis municípios já referidos, foram os tais 58% de participação, em média, também acima da participação nas eleições do clube.

O número total de sócios do Benfica a votar neste domingo é superior ao de eleitores que votaram em municípios populosos como Loures, cerca de 81 mil votantes, em Matosinhos, à volta de 83 mil, ou na Amadora e em Coimbra, onde os eleitores que foram votar em cada um dos municípios foram cerca de 70 mil.

Ainda que a comparação seja feita entre votações que foram ambas presenciais, requer algumas ressalvas. Trata-se de um paralelismo entre populações diferentes. O eleitorado do Benfica é muito restrito, representa apenas o número de sócios do clube activos (com quotas em dia) que votaram nas regiões do país onde se encontravam. Já o número referido das autárquicas é relativo aos cidadãos recenseados que foram votar no município onde residem. Não só são universos de dimensões muito diferentes, como o nível de motivação e de proximidade dos envolvidos nos dois actos eleitorais é também distinto.

Artigo alterado, com correção sobre o município de Guimarães que teve mais votantes. Não alterou a conclusão na comparação relativa.