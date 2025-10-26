“Contos de Arrepiar”

Texto (adaptações): Altea Villa

Ilustrações: Víctor Medina

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 15,75€

Idade: +9

São “10 clássicos imperdíveis para jovens leitores que adoram suspense”, resumidos e ilustrados numa coletânea de Contos de Arrepiar. Estão aqui mestres como Edgar Allan Poe, Mary Shelley, Oscar Wilde, Robert Louis Stevenson e Bram Stoker, personagens míticas de terror como Drácula, Frankenstein e Mr. Hyde, e cenários assustadores como o vale de Sleepy Hollow, onde se passeia o Cavaleiro Sem Cabeça. Um livro que é uma mansão assombrada – como sugere a capa – pelos inquilinos mais arrepiantes da história da literatura.

“Hansel e Gretel”

Texto: Stephen King

Ilustrações: Maurice Sendak

Editora: Bertrand

Preço: 16,60€

Idade: +6

Não é segredo que Hansel e Gretel é um conto assustador e cheio de crueldade: uma mãe – nalgumas versões madrasta – decide abandonar os filhos na floresta porque já não tem dinheiro para os criar. As crianças escapam milagrosamente aos lobos, mas aceitam doces de uma estranha, erro de palmatória porque não é uma estranha qualquer, mas uma bruxa que engorda crianças para as cozinhar no forno. No século XIX (e antes disso, oralmente, na Idade Média), as histórias que se contavam às crianças eram, de certa maneira, para maiores de idade, e ao longo das últimas décadas, versões mais ligeiras do conto dos Irmãos Grimm têm sido apresentadas em coletâneas. Não é o caso desta. A partir de cenários desenhados por Maurice Sendak (de Onde Vivem os Monstros) para uma representação teatral, Stephen King reinterpreta a história mantendo-a tão ou mais arrepiante.

Tal como escreve na introdução, o escritor mestre do suspense e do terror tomou algumas liberdades, e entusiasmou-se com as ilustrações de Sendak (nunca antes impressas em livro), sobretudo nas descrições vívidas da casa da bruxa, que passa de uma casa de doces a uma medonha carantonha que cheira a legumes podres e de cujas paredes escorre muco, quando as crianças não estão a olhar. Tudo somado, manteve aquilo que encontrou nos desenhos, e nos contos de fadas em geral: “um interior sombrio e terrível, debaixo de um exterior solar”.

“Como Ter um Amigo Fantasma”

Texto e ilustrações: Rebecca Green

Editora: Fábula

Preço: 13,95€

Idade: +4

É um guia com um objetivo do outro mundo: saber criar uma amizade duradoura com um fantasma. Com sentido de humor e traços delicados, Rebecca Green consegue transformar esta ideia arriscada num livro encantador, onde trata os fantasmas como objetos de estudo, indicando por exemplo como saber identificar um, ou como conquistar o seu coração (pelo estômago). O guia não se esquece sequer de indicar quais as comidas favoritas de um fantasma – insetos polvilhados com canela e torradas bolorentas, para citar apenas algumas – e inclui até uma receita de “esparguete flutuante com almôndegas de lama”, cujas sobras se podem guardar no frigorífico até três anos. Uma obra originalíssima e já premiada sobre como criar laços de amizade para a vida toda – “e mais além”.

“A Casa Misteriosa do Meu Avô”

Texto: Meritxell Martí

Ilustrações: Xavier Salomó

Preço: 16,90€

Idade: +3

Depois de A Casa Assombrada da Minha Avó, a dupla catalã Martí & Salomó apresenta outra mansão inesquecível. A Casa Misteriosa do Meu Avô segue a mesma estrutura: uma menina que chega com toda a naturalidade a uma casa vazia, numa noite de temporal, e percorre todos os seus cenários assustadores à procura do avô. Através de abas que se levantam e de ilustrações densas e cheias de pormenores, abrem-se alçapões e passagens secretas, cruzam-se lagos subterrâneos e adensa-se o mistério da Taberna Bela Tigela, refúgio de marinheiros (e outras criaturas do mar). Todas as páginas são interativas e escondem alguma surpresa, num livro que acaba por ser uma verdadeira homenagem às velhas e mirabolantes histórias de aventuras.

“Há um Fantasma na Escola”

Texto: Emmanuelle Cosso

Ilustrações: Nathanaël Ferdinand

Editora: Nuvem de Letras

Preço: 16,45€

Idade: +9

Desengonçado e distraído, Anatol tem poucos amigos e é alvo de troça dos colegas, por isso um dia fica muito surpreendido ao ver uma rapariga sentada ao seu lado, na aula de francês. O que este improvável herói ainda não sabe é que só ele consegue vê-la: Filomena é um fantasma e morreu 145 anos antes, ali mesmo na escola. Solitários e incompreendidos, os dois acabam por partilhar uma amizade e tentam resolver um mistério, que remonta à Paris cercada de 1870 e inclui passagens secretas, cenas caricatas com professores e uma colega que quer ser jornalista e conta tudo com suspense. Resumindo: estão reunidos todos os ingredientes para prender jovens leitores, e fazer um verdadeiro elogio à auto-afirmação e à diferença.

“Os Terríveis Malvados”

Texto: Julia Donaldson

Ilustrações: Axel Scheffler

Editora: Jacarandá

Preço: 13,90€

Idade: +3

A bondade triunfa sobre a malvadez neste livro dos mesmos autores de O Grufalão. A história também segue alguns ingredientes desse clássico da literatura infantil: as personagens que se apresentam à vez, a prepotência dos fortes sobre os fracos, o ratinho pequeno que vem provar que o tamanho não é tudo, e que é capaz de levar a melhor sobre as mais assustadoras criaturas. Neste caso, as personagens são os três terríveis malvados do título: um trol, um fantasma e uma bruxa que se orgulham de aterrorizar tudo e todos e que competem para ver quem é o pior. Até ao dia em que o tal ratinho os desafia a roubar o lenço de uma simples rapariga, e o conto de terror torna-se cómico e inesperado.

“Sustos Fofos”

Editora: Porto Editora

Preço: 10,90€

Idade: +3

Relaxar enquanto se pintam sepulturas, fantasmas, zombies ou a própria morte é a proposta inesperada deste volume, que leva o fenómeno dos livros de colorir com coisas fofinhas – lançado pelo TikTok – aos motivos macabros do Halloween. Sustos Fofos é o delicioso título, e ao todo são 40 ilustrações para dar cor – e acabar com o stock de laranja, preto e roxo.

“Lucas Kent e Greta Rouge”

Texto e ilustrações: Rocio Bonilla

Editora: Jacarandá

Preço: 10,90€

Idade: + 7

Lucas parece ser um rapaz normal, com um pai, uma mãe e uma irmã normais, e vivem todos num apartamento normal, até ao dia em que recebem uma carta a informar que o trisavô lhes deixou uma mansão numa colina, fora da cidade. “Lembrava-me as casas dos filmes de terror”, conta Lucas neste primeiro volume de uma nova série, onde conta “como tudo começou”. As primeiras impressões raramente enganam, e na verdade a casa esconde “um terrível segredo”. Uma estreia promissora de Rocio Bonilla nos livros infantojuvenis, cheia de referências aos contos de fadas tradicionais, com algum nonsense e personagens que prometem tornar-se tão famosas como Minimoni.

“Fantasmas”

Texto: Clara Rowland

Ilustrações: Madalena Matoso

Editora: Planeta Tangerina

Preço: 22,90€

Idade: + 14

É um livro difícil de classificar, como os fantasmas que se propõe apanhar. Mistura de pequenos ensaios, histórias imaginadas, fait divers e referências a clássicos (como Alice no País das Maravilhas, Pinóquio ou o primeiro filme dos irmãos Lumière), o livro que junta Clara Rowland e Madalena Matoso é um mergulho filosófico naquilo que não vemos, ou vemos e queremos compreender melhor. Estes Fantasmas são espelhos, sombras, ecos, pedaços de madeira que falam, cartas enviadas fora de tempo, inquietações e imagens que atropelam. Para ler com assombramento, ou seja, espanto.

“Um Presente Monstruoso”

Texto: Meritxell Martí

Ilustrações: Xavier Salomó

Editora: Jacarandá

Preço: 15,90€

Idade: +3

O Dia das Bruxas encontra-se com o Natal neste livro onde um desfile de monstros e criaturas assustadoras vai desembrulhando os seus presentes. Claro que a festa tem outro nome – Noite Mundial do Terror, “quando monstros e personagens malvadas se reúnem” –, há uma senha para entrar no bosque das trevas – “açúcar com estricnina é a melhor medicina” –, e dentro dos presentes estão coisas igualmente assustadoras. Resta levantar as abas dos embrulhos de cada um dos nove convidados e embarcar no humor negro, para descobrir essas e outras surpresas.

“Wednesday: Sou a Wednesday”

Texto: Dahlia Mourningrief

Ilustrações: Vivien Wu

Editora: Booksmile

Preço: 11,95€

Idade: +4

No embalo da série da Netflix, baseada nas personagens criadas pelo norte-americano Charles Addams e cuja segunda temporada foi realizada nada mais, nada menos que pelo mestre do cinema gótico Tim Burton, Sou a Wednesday apresenta a filha “esquisita” da família Addams, no dia em que entra para a Academia Nevermore. Com as suas inconfundíveis tranças pretas e sempre acompanhada da Coisa – uma mão decepada –, Wednesday está agora disponível para leitores de várias idades. Para além deste “livro ilustrado oficial”, indicado a partir dos quatro anos, a Booksmile acaba de editar também a adaptação da primeira temporada – 368 páginas, para um público juvenil – e até o livro de colorir oficial.

“Uma História de Monstros”

Texto e ilustrações: Rocio Bonilla

Editora: Jacarandá

Preço: 14,90€

Idade: +3

Dois irmãos gémeos são diferentes em tudo, menos numa coisa: ambos adoram fazer bolos. Outra coisa que adoram é passear no mercado onde se vão abastecer de ingredientes e já conhecem todos os vendedores pelo nome. Podia ser uma história de bolos, mas é mesmo Uma História de Monstros, com o traço inconfundível de Rocio Bonilla. Porque atrás de cada banca escondem-se caudas cobertas de escamas, tentáculos viscosos, garras peludas e monstros certamente muito gulosos.