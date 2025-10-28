A OpenAI, dona do ChatGPT, concluiu a reestruturação societária que a torna numa empresa com fins lucrativos e sociais, tendo a Microsoft ficar com 27% da companhia. O que permitiu a esta empresa de software voltar a atingir uma capitalização de 4 biliões de dólares em Wall Street, marca que já tinha conseguido em julho.

No processo de reestruturação societário, a OpenAI converteu-se numa estrutura corporativa mais tradicional, tornando-se numa empresa com interesse público, o que significa que prossegue o lucro financeiro e benefício social. Nessa sociedade a Microsoft ficará com 27%.

Nesta nova estrutura, a Fundação OpenAI fica com 26% e os restantes 47% ficarão para os trabalhadores (atuais e antigos) e outros investidores atuais.

“A OpenAI completou a sua recapitalização, simplificando a estrutura corporativa. A não lucrativa [Fundação OpenAI] mantém o controlo da entidade lucrativa e agora fica com acesso direto a grandes recursos”, diz a OpenAI no seu blogue.

A empresa está avaliada em 500 mil milhões de dólares, ficando a posição da Microsoft avaliada em 135 mil milhões. A Microsoft apoiou a OpenAI desde 2019 e mantém a parceria reforçada na empresa de inteligência artificial.

A Microsoft mantém o acesso à tecnologia da OpenAI até 2032.