Os distritos de Setúbal, Évora, Beja e Faro estão quarta-feira sob aviso laranja, segundo nível mais grave, devido à chuva forte, além de trovoadas e vento, informou esta terça-feira o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA). Também as nove ilhas dos Açores vão estar sob aviso, mas amarelo.

Os avisos do IPMA para o continente estão em vigor desde as 3h horas e duram até às 15h, justificados por “precipitação persistente e forte, por vezes acompanhada de trovoada e rajadas fortes“.

No Algarve, há a possibilidade de formação de ondas com até quatro metros de altura, vindas de sudoeste.

Todos os restantes distritos portugueses estão em aviso amarelo, o menos grave dos três níveis, igualmente devido à chuva, na sua maioria entre as 6h e a meia-noite.

Nas regiões montanhosas e na costa sul do arquipélago da Madeira, a acompanhar a chuva, prevê-se vento forte, entre 9h e as 18h horas, cujas rajadas podem atingir os 100 quilómetros por hora.

O aviso laranja é emitido pelo IPMA sempre que existe “situação meteorológica de risco moderado a elevado e o amarelo, quando há uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.

Açores com avisos amarelos devido a chuva forte a partir de quarta-feira

De acordo com o IPMA, no grupo Ocidental (Flores e Corvo) o aviso referente a “precipitação por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada” é válido entre as 14h locais (15h em Lisboa) e as 23h de quarta-feira.

Para as duas ilhas, que compõem o grupo Ocidental dos Açores, há ainda aviso amarelo por causa do vento (direção de sudoeste, rodando para noroeste) no período entre as 14h e as 23h de quarta-feira.

No grupo Central (Terceira, Pico, São Jorge, Graciosa e Faial) o aviso amarelo de chuva por vezes forte, podendo ser acompanhada de trovoada, estará em vigor entre as 20h de quarta-feira e as 5h de quinta-feira.

Para as ilhas do grupo Oriental (São Miguel e Santa Maria) o aviso amarelo, pelas mesmas razões, vai vigorar das 21h de quarta-feira e as 8h de quinta-feira.

O aviso amarelo, o menos grave de uma escala de três, é emitido pelo IPMA sempre que existe uma situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.