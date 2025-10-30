O Grupo Hoti Hoteis anunciou esta quinta-feira que decidiu alargar a sua área de atividade ao setor do imobiliário, tendo avançado já com um investimento de 80 milhões de euros em Aveiro.

O projeto, denominado Golden Ria, “reforça a estratégia de diversificação do Grupo, respondendo à procura por soluções habitacionais e de estadia mais flexíveis e integradas”, explicou a empresa em comunicado.

Em causa está um novo complexo de uso misto em Aveiro, que conjuga o segmento residencial, hoteleiro e residencial com serviços hoteleiros, em frente ao Meliá Ria.

A aposta do Grupo Hoti Hoteis nesta área acompanha uma tendência internacional em forte crescimento.

O mercado global deste segmento é estimado em mais de 9 mil milhões de dólares em 2024 (cerca de 7,7 mil milhões de euros), com previsões de crescimento na ordem dos 90% na próxima década, segundo dados apontados pelo grupo português no mesmo comunicado.

“Com o Golden Ria inauguramos uma nova etapa no desenvolvimento do Grupo Hoti Hoteis, combinando a nossa experiência hoteleira com a promoção imobiliária para criar valor sustentável para a cidade, para os residentes e para os nossos clientes”, referiu o fundador e presidente do grupo, Manuel Proença, citado no mesmo comunicado.

Segundo o mesmo responsável, em destinos onde o grupo opera marcas distintas, “o risco de canibalização entre hotéis exclusivamente hoteleiros é real”.

“Ao combinarmos hotel, residencial e residencial com serviços, maximizamos a proposta de valor, reduzimos a intensidade de capital e respondemos a uma necessidade clara de habitação”, acrescentou.