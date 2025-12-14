José Antonio Kast venceu este domingo a segunda volta das eleições presidenciais no Chile e será eleito o próximo chefe de Estado do país sul-americano. O líder do Partido Republicano chileno obteve cerca de 58,2% dos votos e derrotou a candidata do Partido Comunista, Jeannette Jara, que se ficou pelos 41,8% dos voos, com cerca de 99,93% votos contabilizados.

Após ter tido um Presidente de esquerda (Gabriel Boric), o Chile virou à direita e elegeu um chefe de Estado considerado de direita radical, o primeiro desse espetro político a ser eleito em democracia.

A candidata derrotada, que concorria numa plataforma alargada de esquerda — Unidade pelo Chile —, já reagiu no X e reconheceu a derrota. “A democracia expressou-se forte e claramente. Acabo de falar com o Presidente eleito José Antonio Kast e desejo-lhe êxito e tudo de bom para o Chile”, escreveu Jeannette Jara.

La democracia habló fuerte y claro. Me acabo de comunicar con el Presidente electo @joseantoniokast para desearle éxito por el bien de Chile. A quienes nos apoyaron y fueron convocados por nuestra candidatura, tengan claro que seguiremos trabajando por avanzar en una mejor vida… — Jeannette Jara Román (@jeannette_jara) December 14, 2025

Num discurso à nação, a também ex-ministra do Trabalho deixou um aviso ao novo Presidente: “Não se pode colocar em risco as conquistas alcançadas pelas chilenas e chilenos. O aumento das pensões, a gratuitidade da educação superior, [a jornada] de 40 horas, os direitos das mulheres, a liberdade para amar e decidir. Tudo isso deve ser cuidado”.

O ainda Presidente Gabriel Boric congratulou o seu sucessor e assegurou que estará “sempre à disposição para colaborar pela pátria”. A tomada de posse de José Antonio Kast está marcada para 11 de março de 2026.

Na primeira volta das eleições presidenciais chilena, foi Jeannette Jara quem venceu. A candidata obteve 26,85%, ao passo que José Antonio Kast angariou 23,93% dos votos. No entanto, as sondagens já previam que, numa segunda volta, seria o candidato mais à direita que venceria as eleições — e esse cenário materializou-se este domingo.

Esta foi a terceira tentativa de José Antonio Kast, católico praticante e pai de nove filhos, chegar à presidência. O candidato fez campanha em redor do combate ao crime, assim como fez uma das suas bandeira a deportação de milhares de imigrantes que não estão documentados, a maioria dos quais venezuelanos.

Quem já reagiu à vitória de José Antonio Kast foi o Presidente da Argentina, Javier Milei. O líder argentino disse no X ter sentido uma “enorme alegria pelo convincente triunfo” do seu “amigo” nas eleições presidenciais do Chile. “Um passo à frente na nossa região na defesa da vida, da liberdade e da propriedade privada”: “Estou convencido de que vamos trabalhar juntos para que a América abrace as ideias da liberdade e possamos libertar-nos do jugo opressor do socialismo do século XXI”.