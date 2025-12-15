“Nunca se sai a meio de uma missão”. Foi assim que Frederico Varandas anunciou, durante a noite desta segunda-feira, a sua recandidatura à presidência do Sporting. Durante o discurso na gala dos Prémios Stromp, em Lisboa, o presidente dos leões aproveitou para dar a notícia aos presentes na cerimónia de que avançará para uma recandidatura. “Na escola de onde venho, nunca se sai a meio de uma missão. Quero aqui anunciar que nos iremos recandidatar ao Sporting Clube de Portugal, nas eleições de março de 2026”, declarou.

Frederico Varandas, distinguido como dirigente do ano na cerimónia, disse que “o Sporting vive hoje uma das melhores fases da sua vida”, mas alertou que, apesar das conquistas recentes, “não chega”. “Todos os colaboradores estão na transformação do nosso clube, uma casa onde não se chora, não se lamenta e não se desculpa, mas sim apenas procuramos ser melhores todos os dias. Foi um ano fantástico e é este o Sporting que queremos, um Sporting que ou ganha ou perde com dignidade nas finais”, afirmou Varandas.

Eleito para a presidência do Sporting em 2018, após os desacatos na Academia de Alcochete, o antigo médico da equipa principal do clube é o presidente mais titulado na equipa A de futebol dos leões, depois de conquistar três campeonatos nacionais, três Taças da Liga, duas Taças de Portugal e uma Supertaça. Duas dessas nove conquistas foram na última época, quando o Sporting conquistou “uma dobradinha muito saborosa”, sublinhou Varandas. O presidente dos verdes e brancos aproveitou para recordar essa caminhada da época passada, em que “grande parte das pessoas duvidava” que o Sporting pudesse ser bicampeão, disse o próprio. “Disse aqui que nos íamos matar para ser bicampeões e contra tudo o que pensaram fomos campeões, bicampeões!”, lembrou. Da época passada para a atual, Frederico Varandas admite “dois rivais fortes”, mas garante que, no clube leonino, “não há uma pessoa que não acredite que vai lutar pelo tricampeonato”.

O atual presidente do Sporting falou ainda na intervenção do Estádio José Alvalade, abordando o início de “uma segunda fase de obras” na casa dos leões, antes do início de trabalhos no Alvaláxia (complexo comercial do estádio).

Em 2018, Frederico Varandas ganhou as eleições com 42,32% dos votos, à frente de João Benedito, que terminou com 36,54%, apesar do número de votantes do antigo médico dos leões ser inferior ao número de votantes do ex-capitão do futsal do Sporting.

Em 2022, Varandas ganhou as eleições com um vantagem substancialmente maior. Já depois de quebrado o jejum do título de campeão nacional nos leões, o atual presidente do clube venceu as eleições com 85,8% dos votos, à frente do segundo classificado Nuno Sousa, com 7,3%.

Os sportinguistas voltam às urnas em março do próximo ano, ainda sem saber qual será a oposição à atual direção do Sporting.

Além da distinção do presidente, foi ainda galardoada a equipa principal de futebol do Sporting, com o prémio de equipa do ano do clube; Rui Borges, como técnico do ano; o prémio de melhor jogador do ano foi para o capitão de equipa Morten Hjulmand, enquanto o de revelação e o de academia foram para João Simões e Eduardo Felicíssimo, respetivamente.

Nas modalidades, o hoquista Gonzalo Romero e a corredora Patrícia Silva receberam o galardão de atletas do ano e o treinador de voleibol João Coelho também foi distinguido como técnico do ano. Além da equipa A de futebol dos leões, também as equipas masculinas de andebol, ténis de mesa e atletismo foram distinguidas, bem como a equipa feminina de atletismo.

Matilde Pinto, do ténis de mesa, é a revelação nas modalidades e o ex-hoquista Ângelo Girão recebeu um prémio especial de carreira, numa cerimónia que não esqueceu Viana Rodrigues, Aurélio Pereira e Júlio Rendeiro, que morreram durante este ano.

Também foram atribuídos prémios por inerência atribuídos a conquistas de títulos europeus ou mundiais, destacando-se a equipa de hóquei em patins ‘leonina’, que arrebatou a primeira edição do Mundial de clubes, para além de 18 atletas vencedores nas seleções.