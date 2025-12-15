Portugal vai voltar a receber uma etapa do campeonato de Fórmula 1 em 2027 e 2028, avança a SIC. O Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, será o palco da etapa portuguesa nessas duas temporadas, à semelhança do que aconteceu em 2020 e 2021.

Antes do canal de televisão avançar a notícia, o ministro da Economia e da Coesão Territorial agendou uma conferência de imprensa “sobre Fórmula 1” para esta terça-feira, às 9h00. Manuel Castro Almeida estará acompanhado pelo Secretário de Estado do Turismo, Comércio e Serviços, Pedro Machado, anunciou-se numa nota de agenda que não avançou mais detalhes.

Em agosto, na Festa do Pontal, Luís Montenegro disse que queria “formalizar o regresso da Fórmula 1 ao Algarve em 2027”. O discurso de Montenegro — e, em particular, o anúncio do regresso da competição de automobilismo na rentrée do PSD — foi duramente criticado pela oposição na altura, devido à situação complicada que uma vaga de incêndios rurais causava em vários pontos do país.

Já o presidente da Câmara de Cascais, Nuno Piteira Lopes, revelou esta segunda-feira ter a ambição de receber uma prova do circuito no autódromo do Estoril em 2028, numa entrevista publicada ao Jornal de Negócios.

O Autódromo Internacional do Algarve estreou-se como palco da F1 em Portugal em 2020. A assistência da prova foi limitada (27,5 mil espetadores) devido às restrições sanitárias ditadas pela pandemia da Covid-19. Na temporada seguinte, a pista voltou a receber a prova mas a situação sanitária impediu a presença de quaisquer espetadores em Portimão.

Após a vitória na etapa portuguesa em 2021, o piloto Lewis Hamilton admitiu que gostaria que o Algarve se mantivesse permanentemente no calendário da F1. “Cresci a ver o Grande Prémio de Portugal no Estoril e, por isso, foi muito bom regressar a Portugal para competir”, disse o britânico que venceu sete vezes a competição de pilotos.

Portugal já recebeu a mais prestigiada prova de automóveis em três outras pistas. Em 1958 e 1960, a etapa portuguesa realizou-se no Circuito Urbano da Boavista, no Porto, sendo que, no ano de intervalo, o palco da corrida circuito urbano no parque de Monsanto, em Lisboa. Após mais de uma década de interregno, entre 1984 e 1996, a prova realizou-se no Autódromo do Estoril, em Cascais.