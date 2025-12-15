A nova funcionalidade digital de triagem respiratória da App SNS 24 registou na primeira semana de funcionamento mais de 9.700 triagens, com 20% dos casos a serem encaminhados para serviços de urgência, foi anunciado esta segunda-feira.

Dados dos Serviços Partilhados do Ministério da Saúde (SPMS) divulgados à agência Lusa, indicam que entre 4 e 11 de dezembro a nova funcionalidade de Triagem Digital da App SNS 24 registou “mais de 9.700 triagens concluídas”, correspondendo a cerca de 18% de todas as triagens respiratórias realizadas pelo SNS 24 no mesmo período.

Segundo os dados, metade das pessoas triadas foram encaminhadas para os cuidados primários, tendo sido agendadas diretamente mais de 2.000 consultas para as Unidades Locais de Saúde.

Os dados revelam ainda que 23% dos utentes triados foram aconselhados a permanecer em autocuidados em casa, 20% foram encaminhados para serviços de urgência e 0,5% para o INEM.

Seis por cento das triagens envolveram outras situações, incluindo ausência do utente, transferência para serviços administrativos ou desligar da chamada, referem os SPMS, sublinhando que o número de triagens demonstra “uma adesão muito significativa por parte dos utentes”.

De acordo com os SPMS, este canal tem sido particularmente procurado por utentes mais jovens, com 36% entre os 18 e 29 anos e 24% entre os 30 e 39 anos. Do total de triagens concluídas, 66% foram realizadas por mulheres.

A nova triagem digital para sintomas respiratórios e de orofaringe através da App SNS 24 insere-se no âmbito do Plano para a Resposta Sazonal em Saúde – Módulo Inverno.

“Estes primeiros resultados confirmam que [a nova funcionalidade] está a contribuir para melhorar o acesso, reforçar a capacidade de resposta e garantir um atendimento seguro, apoiado por profissionais do SNS 24, sempre que necessário”, salientam os SPMS,

Sustentam que as mais de 9.700 triagens realizadas na primeira semana da nova funcionalidades, que correspondem a cerca de 18% de todas as triagens respiratórias realizadas pelo SNS 24 no mesmo período, demonstram “uma adesão muito significativa por parte dos utentes”.

Já disponível através da Linha, desde o início do ano, esta solução inovadora chega agora à App SNS 24, para utentes com idade igual ou superior a 18 anos.

Esta funcionalidade permite avaliar, de forma segura, os sintomas respiratórios agudos e propor o encaminhamento para o nível de cuidados mais adequado, constituindo “uma resposta mais rápida e eficiente, sobretudo em períodos de elevada procura”, salientam.

Para realizar a triagem, os utentes devem abrir a App SNS 24, ir ao separador ‘Consultas e Referenciações’, escolher ‘Triagem Digital’, confirmar a elegibilidade e validar os dados pessoais.