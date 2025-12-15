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O grupo russo de música punk Pussy Riot, conhecido pela sua postura crítica em relação ao governo do Presidente Vladimir Putin, foi esta segunda-feira declarado como uma organização extremista e proibido de atuar no país.

“O Tribunal de Tverskoi, em Moscovo, acatou os pedidos administrativos da procuradoria-geral da Rússia para declarar o grupo punk Pussy Riot como uma organização extremista e proibir as suas atividades em território russo”, anunciou o serviço de imprensa dos tribunais da capital russa.

Com esta decisão, o sistema judicial russo dá mais um passo na perseguição legal a este grupo, que alcançou fama internacional após uma atuação em 2012 contra o Presidente russo, Vladimir Putin, na Catedral de Cristo Salvador, em Moscovo.

O concerto levou as músicas que integram o grupo a serem acusadas de vandalismo, com penas de prisão de até dois anos.

Em setembro passado, um tribunal russo condenou, à revelia, cinco membros deste grupo feminista a penas de prisão entre 8 e 13 anos por divulgarem “informações falsas” sobre o exército russo.

A pena mais severa, de 13 anos e 15 dias, foi aplicada a Maria Alyokhina, um dos rostos mais conhecidos da banda russa e sua cofundadora.

Alyokhina estava na lista de procurados da Rússia desde abril de 2022.

Um dos episódios pelos quais as Pussy Riot foram condenadas gira em torno de uma música lançada pelo grupo em 2022, após o início da guerra na Ucrânia, na qual, segundo o tribunal, foram apresentadas informações falsas sobre vítimas civis ucranianas.

De acordo com a procuradoria russa, todas as condenadas se opõem à política do Estado russo.