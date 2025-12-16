A Câmara da Guarda abriu um concurso público internacional para a conservação e manutenção dos jardins e espaços verdes da cidade, pelo período de três anos, com o preço-base de 2,5 milhões de euros.

“A contratação externa para este serviço tem sido o ‘modus operandi’ do município há, pelo menos, 16 anos e nos últimos anos esta concessão já funcionou de forma diferente, com duas empresas a fazerem a manutenção dos jardins”, disse o presidente da autarquia, Sérgio Costa, à agência Lusa.

Segundo o autarca eleito pela coligação Nós, Cidadãos!/PPM, o objetivo é o de que o tratamento dos espaços verdes possa “correr melhor e as coisas já correram melhor neste último contrato”, porque o procedimento foi dividido por lotes.

Sérgio Costa adiantou também que os técnicos municipais efetuaram o cadastro de zonas que não eram tratadas nos loteamentos urbanos – que apelidou de “zonas perdidas” – e que vão passar a ser intervencionadas se forem do domínio público.

“Se são privadas, serão os privados a tratar delas”, assegurou.

A abertura do procedimento foi aprovada por unanimidade pelo executivo, onde João Prata, vereador da coligação PSD/CDS-PP/IL, propôs o envolvimento da Junta de Freguesia da cidade no acompanhamento dos trabalhos.

“Houve algumas melhorias, mas foram muito ténues para o investimento que é feito”, considerou.

Por isso, o vereador sugeriu que funcionários e técnicos do município e da Junta possam ter uma participação maior no acompanhamento do trabalho das empresas contratadas.

“Até poderiam completar aquilo que possa estar menos bem feito, porque queremos espaços verdes realmente verdes, limpos e cuidados, o que nem sempre se verificou”, afirmou à agência Lusa.

João Prata lembrou que foi presidente da Junta de Freguesia da Guarda e verificou nos últimos anos que, “apesar de haver empresas, o trabalho não era o melhor” na manutenção dos espaços verdes da cidade.

O concurso público segue agora para apreciação da Assembleia Municipal agendada para segunda-feira.