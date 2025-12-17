A Capitania do Porto do Funchal cancelou esta quarta-feira o aviso de agitação marítima forte no arquipélago da Madeira, que estava em vigor desde segunda-feira.

“Apesar do cancelamento do aviso, recomenda-se aos proprietários e armadores das embarcações que adotem as devidas precauções por forma a garantir as respetivas condições de navegabilidade“, refere a autoridade em comunicado.

O aviso foi cancelado por indicação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), mas a Capitania do Porto do Funchal alerta que deve ser assegurada a existência de condições para a circulação em molhes de proteção dos portos, arribas, praias ou piscinas naturais, assim como condições de segurança para a prática da pesca lúdica, em especial junto a falésias e zonas rochosas.

As previsões apontam para o regresso do mau tempo na sexta-feira, sendo que o IPMA colocou a costa norte da ilha da Madeira e o Porto Santo sob aviso amarelo entre as 15h00 desse dia e as 07h00 de sábado devido à agitação marítima, prevendo-se ondas de noroeste com 4 a 4,5 metros.