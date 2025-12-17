A Polícia Judiciária (PJ) deteve, na terça-feira, dois homens e uma mulher suspeitos de enviar droga por correio desde o Grande Porto para vários pontos da Europa, informou esta quarta-feira esta polícia de investigação.

Os suspeitos têm idades entre os 21 e os 24 anos e foram detidos no âmbito de uma operação contra o narcotráfico que durava há três meses e que teve origem na descoberta de uma encomenda, com cerca de 500 gramas de liamba, que estava depositada numa loja dos CTT da Maia com destino aos Países Baixos.

Em comunicado, a PJ explica que, “não se tratando de um caso isolado, outras remessas ilícitas haveriam de ser detetadas e apreendidas, nesta e noutras lojas do Grande Porto”.

De acordo com a polícia, as encomendas tinham vários pesos e formatos e continham liamba e haxixe.

Os pacotes podiam destinar-se tanto a clientes nacionais como de outros países europeus.

Paralelamente, a PJ informa que nas residências dos suspeitos foram encontrados e apreendidos diversos produtos associados a esta atividade ilícita, nomeadamente liamba, haxixe e MDMA, balanças de precisão, bem como sacos e máquinas de embalar em sistema de vácuo.

Sem especificar quando, a PJ indica que os três detidos, sem antecedentes criminais conhecidos, vão ser presentes a primeiro interrogatório judicial para aplicação das medidas de coação.