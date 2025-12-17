Um estudo publicado recentemente na revista científica Oikos mostra que a seca e as chuvas torrenciais são a “maior ameaça” climática para as aves do Mediterrâneo, informou esta quarta-feira a agência noticiosa privada espanhola Europa Press.

Os investigadores, incluindo do Centro de Investigação Ecológica e Aplicações Florestais (Creaf) e do Instituto Catalão de Ornitologia (ICO), analisaram o impacto dos fenómenos climáticos extremos na população de aves europeias ao longo de 20 anos, para concluir que aquelas são as variáveis que provocam o maior declínio destes animais na bacia do Mediterrâneo.

No caso das chuvas intensas, o impacto negativo não se limita a esta região e é constatado “em aves em toda a Europa”, informou esta quarta-feira o Creaf em comunicado, citado pela Europa Press.

Os autores do estudo salientam que a seca aumenta a mortalidade de insetos, como as lagartas das borboletas, e leva a que as plantas cresçam menos e produzam menos frutos e sementes, o que “tem um efeito cascata, já que as aves têm menos alimento para alimentar as suas crias e a taxa de sobrevivência diminui”.

Com as chuvas intensas, cada vez mais frequentes no Mediterrâneo, os ninhos são destruídos, os ovos podem perder-se ou as crias podem morrer de hipotermia e, em situações extremas como tempestades de granizo, os adultos podem ser feridos.

Foi ainda constatado que o aumento da temperatura favorece as aves do norte da Europa, mas prejudica as aves migratórias de longa distância que chegam na primavera.

O coautor do estudo Sergi Herrando, investigador do Creaf e presidente do Conselho Europeu de Censos de Aves (EBCC na sigla em inglês), afirma que o declínio da população de aves pode reduzir funções como a dispersão de sementes e o controlo de pragas.

Para ajudar as aves na região do Mediterrâneo durante as secas, os investigadores recomendam que se restaure a rede de pequenos lagos e fontes de água em geral ou se construam novos.

Estes lagos “podem ter um efeito benéfico direto, permitindo às aves beber, e um indireto, atraindo insetos”, adiantam, alertando que deve evitar-se a sua instalação nas zonas de predação.