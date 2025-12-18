Foram 12 minutos que vão provocar horas, dias e semanas de discussão. O Sporting venceu o Santa Clara nos Açores e após prolongamento, mas o que marca a eliminatória é a paragem prolongada já nos descontos do tempo regulamentar, quando João Pinheiro aguardou longamente pela decisão do VAR antes de ir ao monitor para assinalar grande penalidade de Tiago Duarte sobre Hjulmand.

Ainda com o prolongamento a decorrer, onde Ioannidis marcou o golo que carimbou o apuramento do Sporting para os quartos de final da Taça de Portugal, o Benfica reagiu à decisão da equipa de arbitragem através das redes sociais. “Mais um episódio escandaloso. O que se passou neste jogo da Taça de Portugal nos Açores é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. 12 minutos para encontrarem um penálti para beneficiar a mesma equipa de sempre, vez após vez”, pode ler-se.

“No mesmo campo onde o ano passado uma grande penalidade clara e evidente contra o Sporting nem mereceu a atenção do VAR e onde, já esta época, venceu com um canto fantasma. Fenómenos que acontecem sempre que o Sporting não está a ganhar. É preciso que alguém seja responsável por este descrédito total que está a matar o futebol português. Não vale a pena esta densidade no calendário se as competições forem decididas antes de começarem”, acrescenta a publicação dos encarnados.

Nos Açores, na zona de entrevistas rápidas, Rui Borges começou por fazer uma breve análise ao jogo. “A atitude esteve lá. É natural que a energia não estivesse tão alta. Alguma malta com doença, outra adaptada, temos feito ginástica nas posições. A malta entregou-se num jogo difícil. Um adversário muito forte nas transições. Entrámos bem e fizemos golo. Deixámos o adversário ganhar confiança e chegar ao golo. Entrámos bem na segunda e criámos situações de finalização. Não quero ser injusto, mas no único remate que o Santa Clara tem faz o segundo golo com alguma sorte e depois chegámos ao 2-2. No prolongamento acabámos por conseguir chegar à vitória”, explicou.

Mais um episódio escandaloso. O que se passou neste jogo da Taça de Portugal nos Açores é inqualificável e inaceitável para a credibilidade do futebol português. 12 minutos para encontrarem um penálti para beneficiar a mesma equipa de sempre, vez após vez. No mesmo campo onde… — SL Benfica (@SLBenfica) December 18, 2025

Sobre a grande penalidade da discórdia, o treinador leonino garante que não viu. “Não vi, sou honesto, não vi e não vou estar a falar de lances de jogo. Uma vitória difícil e é valorizar aquilo que as duas equipas fizeram em campo. Queremos muito disputar e lutar por um troféu que é nosso. Queremos continuar com ele mas temos que ultrapassar estas etapas. Uma etapa difícil, num campo difícil, com um bom adversário. É valorizar isso. Seguir, respirar. Agora temos o jogo do campeonato. Mais uma saída difícil, um jogo bastante competitivo”, acrescentou.

Já Vasco Matos, treinador do Santa Clara, deixou duras críticas à arbitragem e mostrou-se “preocupado” com o futebol português. “Desanimado, não estou… Estou muito orgulhoso da minha equipa, depois de menos de 72 horas de descanso. Vamos continuar o nosso trabalho, estamos muito unidos, representamos uma região muito humilde e hoje este jogo mostra o que nós valemos e ninguém nos vai parar. Da mesma forma que toda a gente viu… Como os adeptos e os jornalistas, tenho a mesmo opinião que toda a gente tem. Hoje é um dia negro para o futebol português. Estou preocupado e muita gente está preocupada com o que se tem passado”, sublinhou.