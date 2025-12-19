A tecnológica Cloudflare começou a “implementar uma solução” para os “problemas intermitentes” que estão a afetar o desempenho da rede esta sexta-feira. É este o ponto mais recente de informação na página de estado de serviço da empresa, às 17h35 (hora de Lisboa). A empresa “está a monitorizar os resultados”.

O primeiro alerta para estas falhas foi dado às 15h06 (hora de Lisboa), com a tecnológica a revelar que os “clientes estão a ter erros inesperados”.

“Estamos a trabalhar para analisar e mitigar este problema”, explica a empresa. Numa nova atualização, feita já às 15h45, a tecnológica refere que “continua a investigar o problema”.

A página DownDetector, onde é possível que os utilizadores reportem problemas em serviços online, há um pico de queixas reportado às 15 horas, com 216 queixas.

A empresa é responsável pela gestão de cerca de 16% do tráfego global de internet. Além de serviços deste género, a empresa também tem ferramentas de cibersegurança.

Esta falha acontece um mês depois de uma instabilidade que durou várias horas e afetou diversos sites e serviços em todo o mundo. A instabilidade levou o diretor tecnológico da Cloudflare a pedir desculpa aos clientes, dizendo que a tecnológica “falhou aos clientes e à internet em geral”.