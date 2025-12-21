Uma angariação de fundos em nome de Nuno Loureiro está a decorrer na plataforma “Go Fund Me” e já conta com praticamente 200 mil euros à hora de publicação desta notícia. O objetivo é entregar o dinheiro à mulher e três filhas de Nuno Loureiro.

“O Nuno e a Inês construíram uma vida alicerçada no amor e na estabilidade, repleta de risos e alegria, aprendizagem e crescimento. Porém, esta vida foi tragicamente interrompida por um ato de extrema violência, sem sentido, que lhes roubou esse tempo precioso, o futuro e os recursos necessários para continuar a orientar, apoiar e educar as suas filhas”, lê-se na descrição do peditório.

Nuno Loureiro é descrito como um “cientista brilhante e um amigo querido, mas também um marido e um pai profundamente dedicado, que tinha como preocupação maior o futuro das filhas, a sua educação e as oportunidades que lhes permitissem a realização dos seus sonhos”, sendo que a ideia da angariação é exatamente “objetivo de apoiar a educação das filhas do Nuno nos próximos anos e aliviar os encargos financeiros imediatos que a família enfrenta após esta perda irreparável”.

Este domingo, à hora de almoço, o “Go Fund Me” já conta com mais de 230 mil dólares (196 mil euros) e a meta são 300 mil dólares.

Nuno Loureiro, físico português e diretor do Centro de Ciência do Plasma e Fusão do Instituto de Tecnologia de Massachusetts (MIT), morreu após ter sido baleado várias vezes, em casa, onde vivia com a mulher e três filhas, na cidade de Brookline, na Área Metropolitana de Boston, Estado de Massachusetts. O principal suspeito é o português Cláudio Valente, que também terá matado dois estudantes no tiroteio na Universidade de Brown.