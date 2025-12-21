Morreu o ator norte-americano James Ransone, conhecido pela interpretação da personagem Ziggy Sobotka na série da HBO The Wire. Tinha 46 anos.

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Segundo a Variety, o ator foi encontrado morto na sexta-feira, num aparente suicídio confirmado através de informação da medicina legal do condado de Los Angeles.

Ransone nasceu a 2 de junho de 1979, em Baltimore. Além de The Wire, em 2003, esteve em destaque em 2019 ao interpretar a versão adulta da personagem Eddie Kaspbrak em It: Capítulo Dois, 27 anos depois dos acontecimentos da saga original.

O ator contracenou com Alexander Skarsgård em Generation Kill, uma mini-série assinada pelos criadores de The Wire, mas passada no Iraque. Tem ainda créditos em filmes como Mr. Perfect ou películas de terror como Black Phone e Black Phone 2. Na televisão, os créditos recentes incluem Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright ou The First.

Em 2021, o ator foi notícia por outro motivo. Através do Instagram, revelou que foi vítima de abuso sexual, cometido por um antigo tutor que trabalhava nas escolas públicas de Maryland, escreve o Guardian. Na altura, o ator explicou que o abuso foi um dos fatores que contribuiu para a sua dependência de álcool e heroína. O ator estava sóbrio desde 2007.

Segundo o The Independent, Ransone era casado e tinha dois filhos.

A HBO publicou uma imagem do ator, com a legenda “em memória de James Ransone”.

A Blumhouse Productions, uma produtora independente, também prestou homenagem ao ator nas redes sociais. “Lamentamos profundamente a morte de James Ransone. Somos gratos por termos trabalhado com ele nos filmes The Black Phone e Sinister. Os nossos pensamentos estão com seus entes queridos.”