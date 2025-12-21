Morreu o ator norte-americano James Ransone, conhecido pela interpretação da personagem Ziggy Sobotka na série da HBO The Wire. Tinha 46 anos.
Segundo a Variety, o ator foi encontrado morto na sexta-feira, num aparente suicídio confirmado através de informação da medicina legal do condado de Los Angeles.
Ransone nasceu a 2 de junho de 1979, em Baltimore. Além de The Wire, em 2003, esteve em destaque em 2019 ao interpretar a versão adulta da personagem Eddie Kaspbrak em It: Capítulo Dois, 27 anos depois dos acontecimentos da saga original.
O ator contracenou com Alexander Skarsgård em Generation Kill, uma mini-série assinada pelos criadores de The Wire, mas passada no Iraque. Tem ainda créditos em filmes como Mr. Perfect ou películas de terror como Black Phone e Black Phone 2. Na televisão, os créditos recentes incluem Poker Face, Seal Team, 50 States of Fright ou The First.
Em 2021, o ator foi notícia por outro motivo. Através do Instagram, revelou que foi vítima de abuso sexual, cometido por um antigo tutor que trabalhava nas escolas públicas de Maryland, escreve o Guardian. Na altura, o ator explicou que o abuso foi um dos fatores que contribuiu para a sua dependência de álcool e heroína. O ator estava sóbrio desde 2007.
Segundo o The Independent, Ransone era casado e tinha dois filhos.
A HBO publicou uma imagem do ator, com a legenda “em memória de James Ransone”.
In loving memory of James Ransone. pic.twitter.com/7CKjnAnrCD
— HBO (@HBO) December 21, 2025
A Blumhouse Productions, uma produtora independente, também prestou homenagem ao ator nas redes sociais. “Lamentamos profundamente a morte de James Ransone. Somos gratos por termos trabalhado com ele nos filmes The Black Phone e Sinister. Os nossos pensamentos estão com seus entes queridos.”
We are saddened by the passing of James Ransone. We are grateful to have worked with him on The Black Phone and Sinister movies.
Our thoughts are with his loved ones. pic.twitter.com/zUvPTcLJqe
— Blumhouse (@blumhouse) December 21, 2025