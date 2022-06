"The Wire": 20 anos do melhor ensaio social na televisão

Tem acesso livre a todos os artigos do Observador por ser nosso assinante.

Se algum dia, uma geração seguinte vos perguntar para que serviu o DVD, respondam: para ver “The Wire”. Faz 20 anos que se estreou nos Estados Unidos uma das melhores séries de televisão de todos os tempos – alguns dirão: a melhor – e, se está a pensar “já?!” ou “como é que eu ainda não vi?”, não se preocupe. Ninguém estava a ver “The Wire” quando estreou (enfim, quase ninguém) e os números não eram muito melhores sequer em 2008, quando a última temporada foi emitida. “The Wire” é um caso de passa-a-palavra, que contraria toda a lógica. O fenómeno é antigo na literatura e no teatro, comum no cinema e na música, mas raramente visto nas séries de televisão: vai sempre a tempo de ver “The Wire”, porque vamos sempre a tempo do que é eterno.

Em 2016, a revista Rolling Stone votou-a como a segunda melhor série de televisão de sempre. Em 2019, foi o jornal The Guardian a colocá-la exatamente no mesmo lugar no universo das séries do século XXI. No ano passado, a Empire deu-lhe o quarto posto na sua lista de 100 melhores séries de todos os tempos. O mais engraçado é que, à época de emissão, “The Wire” não recebeu mais do que um reconhecimento modesto, na melhor das hipóteses. Nem um Emmy, nem um Globo de Ouro (nem uma nomeação sequer), nem um Bafta – nada, em cinco anos.

Curiosamente (ou não), as instituições que lhe prestaram atenção estavam mais ligadas ao cinema do que à indústria televisiva: o American Film Institute, que, por três vezes, a premiou como programa de do ano, e os American Cinema Editors, que, em 2007, lhe deram o galardão para melhor montagem na categoria ‘One-hour series for Non-Commercial Television’. Só em 2009, isto é, no fim das cinco temporadas e 60 episódios, é que o Director’s Guild e até o Writer’s Guild se aperceberam do zunzum e lá foram dar-lhe uma medalha. David Simon, o criador da série, recebeu dois Emmy, sim, mas por “The Corner”. “The Wire”, hoje universalmente aclamada, esteve para ser cancelada no fim da terceira temporada. E da quarta.

Então, como é que isto aconteceu?

Pressão. Pressão dos pares, pressão social. “The Wire”, que foi uma das primeiras séries da HBO e, portanto, uma dessas obras de arte com que a Home Box Office mudou a história de televisão, é talvez o primeiro fenómeno do “tens de ver”. Hoje, é tão comum e infeccioso que já todos apanhámos e passámos tensdeverismo: “tens de ver isto”, “tens de ver aquilo”, “ainda não viste?! Como é possível?! Não viste nada até teres visto aquilo!!” Cada série razoável que estreie numa plataforma de streaming arrisca-se a tornar-se obrigatória no mês seguinte ou até que outra estreie e a primeira passe, imediatamente, de último grito da moda a ruína pré-histórica.

Mas, há 20 anos, não era bem assim. “The Wire” foi visto por algum do público criado por “Oz” ou “Os Sopranos” e por críticos pontuais que já lhe teciam loas nas respetivas publicações. Daí, passou a fenómeno de culto entre apreciadores, era “a melhor série de sempre que quase ninguém tinha visto”, espalhou-se em DVD pelo mundo, entre argumentistas, atores e estudantes, e finalmente, chegou aonde está hoje, com lugar obrigatório no top 10 das melhores séries de sempre de qualquer lista que se preze, acessível a partir de toda a smart TV das redondezas.