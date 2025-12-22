Pelo menos 405 pessoas morreram devido a ataques israelitas na Faixa de Gaza, mesmo com o cessar-fogo acordado em 10 de outubro com o Hamas, segundo o ministério da Saúde controlado pelo grupo islamista radical palestiniano.

Os hospitais de Gaza receberam os corpos de doze pessoas no domingo, quatro das quais foram mortas e oito outras cujos corpos foram recuperados de escombros.

A mesma fonte acrescentou que o número total de feridos desde que o cessar-fogo entrou em vigor chegou a um total de 1.115.

Israel continua a controlar 54% da Faixa de Gaza, após suas tropas se retirarem para a chamada “linha amarela”, onde continuam a disparar quase diariamente contra palestinianos por serem considerados suspeitos.

Este último relatório das autoridades palestiniana registou mais quatro mortes de cidadãos na sequência de desabamentos de prédios, elevando o número total de mortos para 15. Muitos desses prédios foram bombardeados durante a guerra e agora são afetados pelas tempestades de inverno.

“Diversas vítimas permanecem sob os escombros e nas estradas, onde ambulâncias e equipas da Defesa Civil não conseguem chegar”, alertou o ministério da Saúde palestiniano.

No total, desde que Israel iniciou sua ofensiva militar em Gaza, retaliando contra o ataque do Hamas, em 07 outubro de 2023, 70.937 palestinos foram mortos e 171.192 ficaram feridos, muitos com amputações e sequelas permanentes, incluindo crianças e mulheres.