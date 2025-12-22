O candidato autárquico do Chega Rui Pedro Moreira foi detido pela Polícia Judiciária por suspeitas de abuso sexual de dois menores, que eram alunos do centro hípico onde trabalhava como professor e treinador, e um crime de pornografia infantil.

Segundo a revista Sábado, que avançou a notícia, Rui Pedro Moreira foi detido no dia 12 de dezembro, encontrando-se agora em prisão preventiva no Estabelecimento Prisional de Lisboa. O atleta e professor tem 22 anos e vive em Alenquer, trabalhando no Centro Hípico Lebreiro, na Azambuja.

Foi, além disso, candidato autárquico do Chega por duas vezes — em 2021, depois de ter ido bater à porta da concelhia do Chega porque queria “ajudar o partido”, foi candidato à assembleia municipal; este ano concorreu à assembleia de freguesia, mas nunca conseguiu ser eleito.

A Sábado cita fonte de investigação que aponta que Rui Pedro Moreira trabalhava com jovens “entre os seis e os 16 anos” para formar novos cavaleiros, sendo que alguns eram “dependentes ou estavam em situação particularmente vulnerável”.

Em novembro, uma criança denunciou às autoridades o seu caso. Rui Pedro Moreira acabou por ser detido por suspeitas de abusar sexualmente de dois alunos de 11 e 14 anos, sendo que a investigação acredita que pode haver mais vítimas.

Na altura da detenção a PJ emitiu um comunicado em que explicava que um homem de 22 anos tinha sido detido em Alenquer por ser “suspeito da prática dos crimes de abuso sexual de menores dependentes ou em situação particularmente vulnerável, de pornografia de menores e de abuso sexual de crianças”.

O Centro Hípico Lebreiro de Azambuja publicou entretanto um comunicado nas redes sociais em que diz ter “deliberado afastar de imediato” o professor assim que soube da suspeita destes crimes, tendo dado conhecimento disso às autoridades.