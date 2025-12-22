Uma cratera de grandes dimensões surgiu numa das margens de um canal em Shropshire, Inglaterra, arrastando várias embarcações que servem de casa a alguns moradores do condado. As autoridades revelaram que não há registo de vítimas, mas adiantaram que cerca de uma dúzia de pessoas tiveram de ser realojadas num centro de assistência social.

O alerta para o colapso da margem do canal de Llangollen chegou às autoridades às 4h20 desta segunda-feira. “Após uma rutura na parede do canal, mais de 50 bombeiros responderam rapidamente. Felizmente, não houve vítimas e o incidente já não está em fase de emergência”, disse Scott Hurford, o responsável do Serviço de Bombeiros e Resgate de Shropshire, num vídeo publicado na rede social X.

Update from Whitchurch:

A message from Scott Hurford at the scene this evening Following a breach in the canal wall, over 50 firefighters responded swiftly. Thankfully, there are no casualties, and the incident has now moved out of the emergency phase. pic.twitter.com/ONtGji89Ve — Shropshire Fire and Rescue Service (@shropsfire) December 22, 2025

Num comunicado publicado horas antes, os bombeiros de Shropshire (localidade a 70 quilómetros de Birmingham perto do País de Gales) indicavam que três barcos ficaram presos no buraco de cerca de 50 metros. “As equipas ajudaram mais de dez pessoas a chegar a segurança”, explicavam.

Moradores que vivem nas embarcações ancoradas no canal disseram à imprensa britânica que conseguiram sair momentos antes do colapso da margem. Bob Wood, de 75 anos, disse ao jornal Guardian que acordou durante a madrugada e apercebeu-se de que o barco estava a inclinar-se um pouco. “Eu pensei que estava no meio de uma tempestade. Comecei a ouvir o som de muita água”, começou por explicar. “Abri a porta traseira para ver o porque de estarmos inclinados e percebi que não estava a chover, mas que a água estava a correr por baixo do barco”.

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Lorraine Barlow, que vive num barco que estava ancorado perto do local do acidente, partilhou com a BBC uma experiência semelhante. “Por volta das 4h20 da manhã, senti que algo estava errado. Parecia haver uma corrente vinda de baixo do barco, a borbulhar. O som era realmente estranho”, relatou. A mulher saiu rapidamente do barco, que não chegou a ser afetado, e viu a chegada e intervenção das equipas de resgate.

“Por causa do barulho, dos barcos a bater e do ranger das cordas, as pessoas perceberam que algo se estava a passar e saíram dos barcos o mais rápido possível”, disse à BBC Paul Storey, revelando que viu os barcos a serem arrastados.

“Ficámos chocados com o que vimos. É uma cratera gigante. É devastador, especialmente para as pessoas que usam esta área com frequência”, disse por sua vez Sho Abdul, membro do conselho de Shropshire, ao jornal Guardian.

A instituição de caridade The Canal and River Trust, que mantém 3.200 quilómetros de canais e rios históricos na Inglaterra e no País de Gales, anunciou entretanto que está a investigar as causas do incidente. Também está a trabalhar com as autoridades inglesas para restabelecer os níveis de água no canal o mais rápido possível.