Entre Estradas e Estrelas é um guia de boa vida feito de tempo, cultura e mesa. Um projeto do Observador com a DS Automobiles que percorre Portugal em cinco paragens – Algarve, Porto, Braga e Guimarães, Sintra-Cascais e Lisboa – à procura de dias bem vividos, entre paisagens, cidades e experiências que pedem pausa.

Em cada roteiro, seguimos caminhos menos óbvios, visitámos lugares que definem o carácter de cada região e sentámo-nos à mesa num restaurante distinguido pelo Guia Michelin. A food stylist e fotógrafa Bárbara Tomaz acompanhou todas as viagens, dando forma visual a este cruzamento entre estrada, gastronomia e lifestyle.

Bruno Barata Bruno Barata

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O resultado é um convite à descoberta: cinco reportagens que agora se reúnem num guia completo, pensado para guardar, consultar e ter sempre consigo. Roteiros para quem acredita que viajar também é saber parar e apreciar.