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O cessar-fogo está em vigor desde o final de junho, mas Israel suspeita que o Irão poderá estar próximo de voltar a atacar. De acordo com o portal Axios, que cita fontes israelitas e norte-americanas, Israel terá alertado os responsáveis em Washington de que a Guarda Revolucionária do Irão tem vindo a conduzir exercícios com mísseis, que podem indicar que esteja em curso a preparação de um ataque surpresa contra território israelita.

“A probabilidade de haver um ataque iraniano é inferior a 50%, mas ninguém está disposto a arriscar e dizer que é apenas um exercício”, afirmou uma das fontes citadas. O portal nota, também, que Telavive emitiu um aviso semelhante há seis semanas, quando identificaram exercícios com mísseis vindos do Irão, mas que acabaram por não se traduzir numa ameaça concreta. Ao mesmo tempo, os serviços secretos dos EUA também não terão detetado um ataque iminente.

De acordo com as mesmas fontes, o risco de uma guerra reacender entre os dois países provém de um potencial “erro de cálculo”, com cada um dos lados a assumir movimentações ofensivas e atacar de forma preventiva. Notam, também, que apesar de o Irão estar a voltar a preencher o seu arsenal depois de Israel e os EUA terem reduzido significativamente a sua capacidade militar, que a Mossad e as IDF não veem o ritmo de rearmamento como sendo urgente. No entanto, acreditam que o problema pode agravar-se daqui a “alguns meses”.