Vince Zampella, um dos criadores dos videojogos Call of Duty e Battlefield, morreu no domingo, aos 55 anos, num acidente de carro no sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América.
O Ferrari em que seguia colidiu com uma barreira de betão numa estrada de Los Angeles, por volta das 12h45, incendiando-se de seguida. Um dos ocupantes do carro, o condutor, ficou encarcerado e morreu no local, enquanto o passageiro foi projetado e acabou por morrer no hospital. Não é ainda claro se era o criador de videojogos que estava ao volante.
Uma testemunha no local captou o momento do acidente, tendo entregado as imagens às autoridades. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.
Nas redes sociais, somam-se as reações à morte do criador de alguns dos videojogos mais vendidos do Mundo. A empresa Infinity Ward, da qual Vince foi CEO e cofundador, expressou as condolências à família na rede social X e afirmou que Vince terá “sempre um lugar especial” na história da marca.
Rest in peace Vince.
As one of the founders of Infinity Ward and Call of Duty, you will always have a special place in our history.
Your legacy of creating iconic, lasting entertainment is immeasurable.
Our deepest condolences to Vince’s family and loved ones upon this…
— Infinity Ward (@InfinityWard) December 22, 2025
Também o estúdio Respawn lamentou o acidente e recordou o percurso de Vince, considerando-o uma “lenda” e um “líder visionário”.
We're heartbroken by the passing of our founder and dear friend Vince Zampella.
Vince was a titan and legend of this industry, a visionary leader and a force who shaped teams and games like Call of Duty, Titanfall, Apex Legends, the Star Wars Jedi series and Battlefield for our… pic.twitter.com/L51gG9tbRo
— Respawn (@Respawn) December 22, 2025
Em 2002, Vince fundou o estúdio Infinity Ward com Jason West, tendo criado o videojogo Call of Duty. Em 2017, lançou o estúdio Respawn Entertainment, adquirido pela Eletronic Arts (EA), ficando célebre por desenvolver Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends e Battlefield.
Texto editado por Carlos Diogo Santos