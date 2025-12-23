Vince Zampella, um dos criadores dos videojogos Call of Duty e Battlefield, morreu no domingo, aos 55 anos, num acidente de carro no sul da Califórnia, nos Estados Unidos da América.

O Ferrari em que seguia colidiu com uma barreira de betão numa estrada de Los Angeles, por volta das 12h45, incendiando-se de seguida. Um dos ocupantes do carro, o condutor, ficou encarcerado e morreu no local, enquanto o passageiro foi projetado e acabou por morrer no hospital. Não é ainda claro se era o criador de videojogos que estava ao volante.

Uma testemunha no local captou o momento do acidente, tendo entregado as imagens às autoridades. As causas do acidente ainda estão a ser investigadas.

Nas redes sociais, somam-se as reações à morte do criador de alguns dos videojogos mais vendidos do Mundo. A empresa Infinity Ward, da qual Vince foi CEO e cofundador, expressou as condolências à família na rede social X e afirmou que Vince terá “sempre um lugar especial” na história da marca.

Também o estúdio Respawn lamentou o acidente e recordou o percurso de Vince, considerando-o uma “lenda” e um “líder visionário”.

Em 2002, Vince fundou o estúdio Infinity Ward com Jason West, tendo criado o videojogo Call of Duty. Em 2017, lançou o estúdio Respawn Entertainment, adquirido pela Eletronic Arts (EA), ficando célebre por desenvolver Titanfall, Titanfall 2, Apex Legends e Battlefield.

Texto editado por Carlos Diogo Santos