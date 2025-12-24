Cabo Verde bateu um novo recorde ao receber cerca de 981 mil hóspedes em 2024, o valor mais elevado desde que se iniciaram os registos, anunciou esta quarta-feira o Instituto Nacional de Estatística (INE).

“Em 2024, o número de turistas que visitaram Cabo Verde foi estimado em 981.354, o valor mais elevado da série observada, correspondendo a uma variação de +11,8% face a 2023”, afirmou o instituto na informação sobre as estatísticas do turismo.

O resultado representa ainda um crescimento de 39,1% face a 2022, consolidando a recuperação do setor turístico pós-pandemia de covid-19.

O Reino Unido manteve-se como principal mercado emissor, com 36,3% do total, seguido da Alemanha (11,5%), Bélgica e Holanda (10,1%) e Portugal (9,8%).

A ilha do Sal concentrou 59% das dormidas, seguida da Boa Vista (36,6%) e de Santiago (2,4%).

O gasto médio diário dos turistas cifrou-se em 9.014 escudos (cerca de 82 euros).

Por país, os visitantes de Portugal tiveram o maior gasto médio diário, enquanto os da Suécia registaram o mais baixo.

A maior parte dos turistas viajou por férias (95,2%), com 87,1% em pacote turístico e estadia média de 8,7 dias.

Ainda de acordo com o INE, 92,2% dos visitantes recomendaram Cabo Verde como destino e 82,2% manifestaram intenção de regressar.

O turismo mantém-se concentrado no Sal e na Boa Vista, sobretudo em viagens organizadas por operadores turísticos, enquanto Santiago se destaca nas visitas organizadas de forma independente.

Em março, o presidente do Instituto de Turismo de Cabo Verde, Jair Fernandes, disse à Lusa que dados preliminares apontavam para cerca de 1,2 milhões de visitantes em 2024.