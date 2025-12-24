A pequena Charlotte, de 10 anos, fez a sua estreia no Royal Carols — Together at Christmas, o tradicional concerto de Natal da realeza britânica, ao lado da mãe. Kate e a filha tocaram no piano Holm Sound, do multinstrumentista escocês Erland Cooper, uma composição que, de acordo com o Palácio de Kensington, ambas “gostam de tocar juntas em casa”. O compositor escreveu a canção para a sua mãe, inspirado em valores como a “natureza, a conexão e a união”, informou ainda a casa real britânica.

Ao fundo, Kate narrou uma mensagem em que fala sobre como o Natal é um tempo que recorda o quanto “as nossas vidas estão tão profundamente entrelaçadas” e que apesar do sentimento de que a vida pode estar “fragmentada ou incerta”, a temporada festiva “convida-nos a todos a recordar o poder de estender a mão uns aos outros”.

O dueto foi gravado na semana passada no Castelo de Windsor e foi exibido esta quarta-feira pela televisão britânica — um número de abertura para o concerto que é apresentado pela princesa de Gales na Abadia de Westminster, em Londres anualmente desde 2021, quando Kate acompanhou ao piano a voz de Tom Walker. O evento deste ano foi realizado a 5 de dezembro e teve a presença de William e dos outros dois filhos do casal, George e Louis, além da participação de celebridades, como a atriz Kate Winslet.

Charlotte tem aulas de piano desde há pelo menos dois anos, também inspirada pela mãe, que é conhecida pelo talento como pianista, tendo inclusive surpreendido ao fazer uma participação na Eurovisão em 2023, juntando-se aos ucranianos Kalush Orchestra.