Kate Middleton fez uma aparição surpresa no final do festival da Eurovisão, na noite de sábado, 13 de maio, por vídeo. A princesa de Gales surgiu ao piano e, durante dez segundos, tocou o instrumento, acompanhando os Kalush Orchestra, o grupo musical ucraniano que venceu a edição de 2022, com o tema “Stefania”.

A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year's winning @eurovision entry.

A performance de Kate Middleton, uma peça instrumental pré-gravada e criada por Joe Price e Kojo Samuel, manteve-se secreta até ao momento em que que o vídeo foi transmitido na competição, que decorreu em Liverpool — e não na Ucrânia, como seria suposto, dado que foi este o país vencedor da edição passada. Foi a segunda vez que a princesa de Gales mostrou em público as suas habilidades musicais — a primeira vez foi em 2021, quando na véspera de Natal acompanhou o cantor escocês Tom Walker, num serviço de natal na abadia de Westminster.

O momento foi gravado na sala Crimson Drawning, no palácio de Windsor, detalha a Harper’s Bazar. Kate Middleton, diz ainda a mesma revista, honrou a bandeira da Ucrânia com um vestido azul, criação de Jenny Packham, com um ombro descoberto. No campo dos acessórios, um brincos pendentes.

A little sneak peek behind the scenes at the filming for last night’s @Eurovision surprise ???????? #Eurovision

???? Alex Bramall pic.twitter.com/v5JmhaYZ2g

