O Grupo Águas de Portugal lançou o concurso para o Estudo Prévio e Estudo de Impacte Ambiental (EIA) da futura central de dessalinização de água do mar de Sines, anunciou esta terça-feira o Governo.

O anúncio do “primeiro passo para a dessalinizadora de Sines” foi esta terça-feira feito em comunicado pelo Ministério do Ambiente e Energia, que recorda que o empreendimento vai reforçar o sistema de abastecimento de água à Zona Industrial e Logística de Sines (ZILS).

No comunicado é citada a ministra do Ambiente e Energia, Maria da Graça Carvalho, que diz que o projeto se insere “numa estratégia nacional que garante água para atração de investimento, para proteção dos recursos hídricos e para preparar o país para as alterações climáticas”.

A dessalinizadora tem como objetivo satisfazer a grande procura de água do polo industrial de Sines, reduzindo a pressão sobre as origens convencionais atualmente utilizadas, como o rio Sado e a barragem de Alqueva.

A solução em estudo prevê, recorda o Ministério, uma central de dessalinização em São Torpes, sistemas de adução e armazenamento e uma produção faseada, com 16 hm³/ano (hectómetros cúbicos) numa primeira fase e até 32 hm³/ano numa fase posterior, em função da procura efetiva.

O concurso agora lançado contempla a elaboração do Estudo Prévio da solução técnica, o Estudo de Impacto Ambiental e o acompanhamento do respetivo procedimento de Avaliação de Impacte Ambiental, “bem como a preparação das peças do futuro concurso para a empreitada de conceção, construção e operação do sistema”.