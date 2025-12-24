Pelo menos 12 pessoas morreram esta quarta-feira no naufrágio, ao largo do Senegal, de uma embarcação com uma centena de migrantes que queriam chegar à Europa, disseram à agência France-Presse fontes securitárias.

A piroga (uma embarcação comprida e estreita feita do tronco escavado de uma árvore) naufragou ao largo de Joal, depois de ter partido do Delta do Saloum, no oeste do país africano.

Segundo as mesmas fontes, há registo de pelo menos 32 sobreviventes, admitindo as autoridades que outras pessoas possam ter fugido do local antes da chegada das equipas de resgate.

Numa publicação nas redes sociais, o Presidente do Senegal, Bassirou Diomaye Faye, dirigiu a sua “profunda compaixão” às “famílias enlutadas pelo drama ocorrido em Joal” e anunciou que as buscas por sobreviventes do naufrágio prosseguem.

O Senegal é um dos principais pontos de partida de milhares de africanos que há anos arriscam percorrer a perigosa rota do oceano Atlântico para atingir a Europa, a bordo de embarcações sobrelotadas e muitas vezes sem condições.