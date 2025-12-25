Uma operação de controlo de imigração à saída de Baltimore, Maryland, esta quarta-feira terminou com um português indocumentado baleado. Agentes da Imigração e Alfândega dos EUA (ICE) alegarem que o homem tentou atropelá-los com a sua carrinha, levando-os a abrir fogo. Segundo a CNN, que adianta a história, o outro passageiro também ficou ferido mas ambos encontram-se em condições estáveis e prevê-se que recuperem, enquadrou o Departamento de Segurança Interna.

Este será o segundo incidente divulgado esta semana em que agentes da ICE atiraram sobre uma pessoa indocumentada durante uma operação de fiscalização. O encontro, relatado em primeira mão pelo The Baltimore Banner, ocorreu por volta das 11 da manhã no bairro Parke West, em Glen Burnie, quando tentaram intercetar os dois homens na carrinha.

Today, @ICEgov officers were conducting a targeted immigration enforcement operation in Glen Burnie, Maryland. Agents positively identified the driver of a van as Tiago Alexandre Sousa-Martins, an illegal alien from Portugal. In the passenger seat was Solomon Antonio… pic.twitter.com/M8tdlK39vx — Homeland Security (@DHSgov) December 24, 2025

De acordo com a CNN, os agentes aproximaram-se da carrinha e pediram a Sousa-Martins para desligar o motor, mas este recusou-se e tentou sair do local, começando a bater nos veículos dos agentes e “então atirou a sua carrinha diretamente sobre os oficiais ICE”, descreveu Tricia McLaughlin, secretária assistente do Departamento de Segurança Interna (DHS). “Pareceu que ele estava a tentar atropelá-los”, continuou. As imagens divulgadas na conta oficial do DHS mostram o estado em que terá ficado o veículo depois da tentativa de fuga. Descrevem ainda que os oficiais prestaram auxílio médico imediato ao motorista do veículo e ao passageiro, que foram transportados para um hospital local para tratamento. E que o incidente encontra-se sob investigação.

Segundo as autoridades, o imigrante português sem documentos que conduzia a carrinha foi identificado como Tiago Alexandre Sousa-Martins, que terá chegado aos EUA vindo de Portugal em dezembro de 2008 mas que não abandonou o país quando o seu visto de permanência terminou em fevereiro de 2009, vivendo ilegalmente no país há 17 anos. Quanto ao outro passageiro, trata-se de Salomão Antonio Serrano-Esquivel, natural de El Salvador, e cujo historial de imigração não foi revelado pela polícia.

O The New York Times tentou contactar um representante de Tiago Sousa-Martins mas sem sucesso. O jornal enquadra que o tiroteio se inscreve num cenário de crescentes tensões sobre a repressão da imigração do governo Trump contra os migrantes, com oficiais federais, muitas vezes de cara tapada e altamente armados a recorrrerem a táticas de execução mais agressivas para fazerem detenções desta natureza.