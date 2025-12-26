Três mulheres ficaram feridas esta sexta-feira num ataque com faca no metro de Paris, em três estações distintas, avançou a RATP, a rede de transportes públicos parisienses.

De acordo com o Le Parisien, os ataques tiveram lugar na linha 3, entre as 16h15 e as 16h45 (hora local), nas estações de Arts-et-Métiers, République e Opéra. As três vítimas ficaram com ferimentos ligeiros, duas delas nas costas e pernas.

Depois dos ataques, o suspeito fugiu pela linha 8 do metro e acabou por ser detido em casa. Segundo fontes policiais, é um homem de 25 anos de origem maliana. A possibilidade de terrorismo foi descartada e autoridades suspeitam de “estado mental frágil”.