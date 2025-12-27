Os doentes classificados como urgentes no hospital Amadora-Sintra enfrentaram neste sábado tempos de espera de quase 12 horas para a primeira observação nas urgências gerais, segundo dados do portal do Serviço Nacional de Saúde (SNS).

A informação disponível pelas 10h00 indicava que 25 doentes a quem foi atribuída a pulseira amarela (urgente) no Hospital Prof. Doutor Fernando da Fonseca (Amadora-Sintra) tinham de aguardar 11h55 horas para uma primeira observação.

Os doentes triados como pouco urgentes (pulseira verde) tinham um tempo de espera para serem observados por um médico de 18h44 horas.

No Hospital Espírito Santo, em Évora, a espera para primeira observação dos sete doentes considerados urgentes era de 4h33 horas, enquanto no Hospital Garcia de Orta, em Almada, 12 doentes considerados urgentes esperavam 5h23 horas.

A Norte, no Hospital de São João, o tempo de espera para primeira triagem dos 11 doentes urgentes era de 58 minutos, um tempo inferior ao do Hospital de Santo António, também no Porto, onde a espera dos 11 doentes era de 2h12 horas.

Segundo o sistema de triagem, as situações muito urgentes (pulseira laranja) têm um atendimento recomendado nos 10 minutos seguintes à triagem, enquanto os casos urgentes (amarela) são de 60 minutos e os pouco urgentes (verdes) de 120 minutos.

As autoridades de saúde apelam à população para que, antes de se deslocar a uma urgência, contactem a Linha SNS24 (808 24 24 24) para receber orientação adequada.